日本人極討厭遊客帶背包？旅客孭背囊上地鐵被狠批　原因竟是...

去旅行時大部份人帶一個背囊，方便携帶證件、水樽及相機等其餘所需物資，購物後也容易儲存。雖然背囊很方便，但原來日本人很討厭孭背囊的遊客，這又是到底爲甚麽呢？



不少港人都喜愛到日本旅行，而出行時除了行李喼之外，再帶一個背囊就能一次過裝好所有物品。因此在機場、人氣觀光地點經常都會見到背著背包的旅客。不過，日本人並不太喜歡旅客孭背囊，網上亦有大量評擊旅客的貼文。

日本人一向討厭爲人添麻煩，電車裏談電話、未經同意拍旁人的照片、掃街邊走邊吃也是不被允許的。其實背背包也一樣，在乘搭電車時，若仍然孭著背囊會令日本人傻眼。因爲日本的電車尤其是高峰時間會非常擠逼，若仍然將背囊背著就會碰撞到周圍的人。所以日本人普遍都會將背囊背在胸前，或放在腳下和行李架上。

旅客在電車上仍背著背包就被會被視爲「迷惑行爲」，特別是有不少外國旅客喜歡當背包客，背囊更加大、自然就更容易有碰撞。有不上網民都會在社交平台上批評旅客沒有「常識」，指「後面有人都唔理，猛轉嚟轉去，背囊撞到我，一句對唔住都冇」，「旅客孭住背囊、拖住行李箱上火車，大聲交談。 完全唔尊重日本禮儀同規則」等等。

日本地鐵站的海報，呼籲旅客拖行李時要注意不要將行李打斜，而是要垂直拖拉，以免撞到其他客人

早前有日本網民亦有分享了一張地鐵站的海報，上面呼籲旅客拖行李時要注意不要將行李打斜，而是要垂直拖拉，以免撞到其他客人。但上面的英語指示並不清晰，只叫旅客拖行李時小心不要「Disturb others」，亦沒有標記其他語言，引起網民熱議指旅客根本不會理解到，更莫説能改善情況。大家到日本旅行時也可以多注意當地的「禮貌」，以免引起不必要的爭執吧。