今個星期端午節連放三日假，除了扒龍舟食糉，六合彩也有金多寶。今年端午金多寶頭獎高達5000萬，會在星期日（9日）下午9點半攪珠。大家係咪揾緊幸運秘笈，煩惱緊買咩數字？一齊睇睇馬會最新官方公布中獎最多的投注站位置，同以往12次端午金多寶，邊個數字攪出最多啦！



今期端午金多寶已開售，根據馬會資料，今期攪珠足足有3,800萬元金多寶，若是獨中10蚊一注六合彩，就有機會獲得高達5000萬的頭獎基金！

根據馬會資料，回顧過往12次端午金多寶記錄，發現有兩個數字攪出次數更多，分別是「30」和「10」，「30」號被攪出最多，共被攪出5次，其次是「10」號，被攪出4次。

另外，根據馬會資料，在今年度6個金多寶中，竟有5位幸運兒以複式獎券中頭獎！複式獎券即是選出7個或以上號碼，然後買下所有的投注組合。

九龍灣德福

跟住一齊留意下全香港最幸運的投注站！

六合彩2024最幸運投注站Top 10（截至2024年6月6日）

Top 10

大埔廣褔道

廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

中頭獎次數: 30

Top 9

上水石湖墟

上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

中頭獎次數:33

Top 8

大埔廣場

安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖

中頭獎次數: 35

中環士丹利街2022年新裝修的投注站(資料圖片)

Top 7

九龍灣德福

九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖

中頭獎次數: 35

Top 6

觀塘廣場

觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20

中頭獎次數: 37

上環干諾道西投注站(google圖片)

Top 5

上環干諾道西

上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖

中頭獎次數: 38

Top 4

尖沙咀漢口道

尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

中頭獎次數: 39

Top 3

荃灣青山道

青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖

中頭獎次數: 40

Top 2

屯門市廣場

屯門市廣場第三期地段277號地下

中頭獎次數: 44

Top 1

中環士丹利街

中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

中頭獎次數: 47

大家如果有心水數字，記得要在本周四（9日）的下午9點半前，前往投注站、透過電話或是馬會網上平台進行投注！祝各位財運亨通！