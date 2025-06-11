【父親節】爸爸很多時不太懂和子女相處，最後弄巧成拙反而令家人尷尬癌。連登曾有網民分享他爸爸的尷尬爛Gag，一度令他覺得很羞恥，更想避開與父親去街，背後更有個充滿洋蔥的故事，令不少網民看罷淚崩...



有網民分享爸爸的尷尬行為，令身為兒子的他一額汗 / 《暖男爸爸》

父親節又到，網民「日曬乳淋」就曾在連登討論區分享了爸爸的尷尬行為，不只身為兒子的他聽到一額汗，就連身邊人及陌生人都招架不到。雖然網民聽完樓主的分享，都覺得他爸爸風趣幽默，年輕時應該靠口才食女無數，不過樓主坦言起初不懂欣賞爸爸的爛Gag，更覺得很羞恥。

樓主起初不懂欣賞爸爸的爛Gag / 《反起跑線聯盟》

【1】樓主女友收埋把刀？

記得有次帶女朋友返屋企，一開門我老竇就勁大聲喝住佢，問佢做咩收埋把刀喺身。我女朋友嚇到就喊，即刻舉高雙手好似投降咁答「冇」，我老竇先笑住講「少女藏刀」…

【2】家姐男朋友做賊？

有次係老竇見家姐男朋友，一開頭飲茶都好哋哋閒話家常，之後佢問人哋做咩職業。家姐男朋友話啱啱畢業，老竇就好認真咁細細聲問佢：「你好人好姐，做咩要走去做賊呀仔？」，搞到人哋呆咗唔知比咩反應。之後老竇一臉正經咁講：「你偷咗我女個心呀嘛…」

【3】驚樓主練大隻

中學個陣想操fit啲，跑完步返屋企做sit up叫我老竇幫手壓住對腳，點知佢死都唔肯幫我。之後追問咗好耐點解唔肯，佢答我：「因為嗰排成日同你嘈交，幫完你驚遲啲唔夠抽。」

同老竇食完Pizza，佢拎住個盤問啲𡃁妹Part time打唔打乒乓波 / LIHKG @日曬乳淋

【4】開始撩陌生人

當時覺得同老竇出街好尷尬，有次同佢去食Pizza，食完佢拎住個盤，係咁捉住啲𡃁妹Part time問人地打唔打乒乓波。

【5】隆胸隆一邊

仲有次家姐講開隆胸嘅話題，老竇叫佢去隆一邊先，聽到我地搲晒頭，之後佢同我哋講「一波三折」。

網民指今年父親節打算久違地與爸爸出去慶祝，可惜已再沒有機會 / 《暖男爸爸》

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樓主曾經認為爸爸每次都搞到氣氛很尷尬，人越大越抗拒和他去街，但現在想跟他出街已再沒有機會：「老竇上個月尾走咗了，第一年過無佢嘅父親節，聽住小肥首《負親》覺得自己好不孝。成日嫌棄佢，無好好關心佢多啲陪佢，無影多啲相留低回憶，而家連同佢講父親節快樂嘅機會都冇埋。」

網民都表示樓主的爸爸很風趣：「當你覺得老竇成日搞爛gag好尷尬，喺另一個家庭有人嫌棄緊佢老竇好嚴肅毫無幽默感，會羨慕你兩父子可以有講有笑」、「你爸爸簡直係散播歡樂散播愛，而家喺天堂身邊啲人一定日日都好happy」、「能夠唔介意自己尷尬都想一家人輕鬆啲，呢啲老竇其他方面都照計唔會唔好」。

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