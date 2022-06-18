香港的樓價和物價一直冠絕全球，不想成為樓奴或為口奔波，不少人選擇不結婚或單身生活。近日有網民寫出香港男人的一生奮鬥史藍圖，感嘆很多人勞碌一生，卻從未為自己做過任何事的無奈。不過，觀點似乎不被網民所認同，有人指出樓主的例子只要撇除生仔依個步驟，基本上所有的問題即可迎刃而解！



《大叔的愛》劇照

網名「星野加奈」的網民近日在LIHKG討論區上以「一般香港男人，一生奮鬥，真正達到財政安定時，就差唔多要死」發文，一邊描寫出他們奮鬥史的藍圖，一邊感嘆大部分男人畢生努力似乎都不知為了甚麼的無奈。比如：人生的上半場在明白賺錢是怎麼一回事後，便成了樓奴；下半場結了婚後就為家庭；相反卻從沒為自己做過甚麼事。

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17歲開始返part time搵下錢，「努力一啲，要比同齡人搵多啲！」

23歲畢業，發覺之前咁多年搵嘅錢，全職返工幾個月就搵得返，「終於知道點搵錢，咁就努力啲搵錢啦！」

27歲，開始搵錢已經十年，儲到啲錢，但同時又覺得要買到樓先係真正證明到自己努力，「咁唯有再努力啦」

31歲，死慳死抵，出街唔食貴野，工餘時間有時搵下外快，終於儲到首期買到個1房，只係1房，其實結婚後唔夠住，所以只有再努力，心諗，「至少我比一般人好好多」

34歲，有咗自己家庭同小bb，樂也融融，唯一家3口仲係住晌個一房單位到，老婆又想半退職湊b，又想有個工人執頭執尾，好啦，「再努力啲，搬個大啲單位」

37歲，終於等到樓升，好彩自己做咗個好嘅決定，按咗層棲，可以買到大西北3房，返工係遠啲，但起碼安逸，小朋友有空間，又可以請工人，但1000萬負債點都要還，「要更努力工作啦！」我鼓勵自己

42歲，體力下降，人工幾年都無加，因為屋企洗費，其實每年都儲唔到十萬，去一次旅行就無咗一半，咁啱老婆又話要買部車代步，因為下下大西北去邊都唔方便；好啦，同時要幫屋企供保險，「要為將來打算嗎，咁再努力搵錢啦～」

50歲，戶口終於有返100萬，層樓仲有8年就供完，就快可以脫苦海啦！ 但呢個時候，屋企兩老開始有大大小小嘅病要你幫手畀錢，小朋友又開始計劃讀大學，作為好爸爸想幫佢，又俾一筆學費，呢個時候老婆都基本完全無曬工作能力…「好啦，再努力捱多幾年，就可以唔洗再努力啦。」

53歲，返咗好多年嘅公司已經唔想再留你，因為仲有好多識得多嘢過你，比起你更可以OT嘅年輕人可以用，人到中年，你想努力都無得比你努力啦，結果清埋d假，拎返十幾萬，你就再唔屬於呢到…「我可以再點努力呢？」你問自己。

56歲，靠著一直以來嘅積蓄，同埋返兩更管理員，都叫做勉強應付到屋企嘅洗費，但唔叫做多囉，但起碼有個地方瞓，有個屋企，戶口有幾十萬用，都開心呀，「我呢一生應該都活得叫好掛？」

60歲，終於供完層樓，小朋友都可以自給自足，父母都離世，老婆亦好多年無乜傾偈，諗返起呢60年奮鬥，終於可以安定，自己仲有咩想做？有好多，但已經再無周圍探險嘅體力，每日晌樓下行下公園，就已經係我嘅世界。

65歲，身體開始有大病，睇住個戶口計埋強積金有二百幾萬，但同時香港食個m記都已經要200蚊，搭巴士一程已經100蚊，幾份保險啲錢放今時今日都唔會夠用，間屋都30幾年，又要畀筆錢維修，人亦開始思考死亡，回想過去，好似呢一世唔知做過咩咁。

「到底我一直努力為著什麼而活呢？」 我問自己。

帖文一出引起了不少網民的熱議，但搞笑的是不少網民認為樓主的藍圖並不合時宜，且不夠貼地，並留言道「如果唔生仔，基本上31歲後的所有問題都可以解決！」、「呢個唔係一般男人嘅故事，只係無父母幹男人嘅故事」、「唔生仔成為最大贏家，係香港點解要生仔？」、「呢個故事已經係好暢順嘅仕途」、「呢個故事個男人都唔係好努力啫，只係一般平庸咁生活。」、「講到香港男人個個一個人買樓養家咁，根本現實係大把公一份婆一份」等。

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