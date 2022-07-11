近日天文台發出酷熱天氣警告，今日(11日)上水更達36度高温。不少女生都喜歡在夏天穿一些比較「少布」的衣服，一展自己的美好身段。不過，越少布的衣服，就會越容易令bra帶顯露出來，令人尷尬。韓國造型師兼時裝設計師YouTuber Alice Funk早前介紹了8種穿內衣褲時的實用小技巧，大家又知道如何穿一字膊時不露胸圍肩帶嗎？



穿露肩裝、背心的時候，很難避免露出bra帶

雖然近年多了不少女性支持no bra運動，但相信大部分人外出時都一定會配戴胸圍，以避免招惹途人的目光。夏天將至，想穿一些露肩、露背衣服，但又怕露bra帶可以點？等韓國造型師兼時裝設計師YouTuber Alice Funk醒妳8招內衣褲實用技巧！

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夏日熱辣辣，正如香港一班鏡仔冇夏天，其實不少韓國女星或網絡女神都是沒有冬天的，一年四季都有水著靚相可以睇。想看美女或是想參考韓國女生的夏日海灘穿搭？《開罐》精選10大韓國最強水著女神，讓大家一齊消暑！

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