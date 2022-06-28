孫藝珍玄彬宣佈懷孕　App實測合併演算最強顏值　網民：天選之BB

【玄彬/孫藝珍/懷孕】孫藝珍和玄彬因拍攝《愛的逼降》假戲真做，更獲Fans一面倒支持，指他們十分合襯。這對金童玉女結婚不久即宣佈懷孕，很多網民都好奇俊男美女生下的BB樣貌，《開罐》利用電話App實測，為大家揭秘。



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玄彬及孫藝珍結婚後多次傳出懷孕消息，不過口密的兩人懷疑怕BB小器而未有承認，直至昨日（6月27日）孫藝珍終於在社交平台發文公佈喜訊！《開罐》精選了數張孫藝珍和玄彬的照片，利用電話App合併出B仔、B女以及10歲小朋友的容貌，看看到底未出世已被看好擁有「最強顏值」的星二代會是怎樣？

👇點撃圖片看孫藝珍玄彬BB合成照👇

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雖然只是用App將兩人照片放在一起，不過竟有部份合成照與玄彬、孫藝珍出奇地相似，例如實測【1】的BB女及實測【2】的BB仔，你又覺得哪張相最似呢？

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韓劇除了精彩的劇情，觀眾都很重視演員的演技，否則很易被加上花瓶的標籤。日本網站ランキングー的網民就票選了10位他們心目中演技最出色的韓國男演員，快來看看你的Oppa有沒有上榜吧！

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