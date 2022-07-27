12星座邊個最值得你深交？金牛講嘢掘擂槌卻因一個原因極啱做朋友

交朋友可是一門大學問，很多人就是交錯朋友，認識了一群豬朋狗友，結果自己也整天都不思進取，總是做著浪費時間浪費生命的事情。更為重要的是，當你有需要幫助時，這群朋友可不會在乎你的死活。



不過12星座中也還有一些人是很可靠的，他們就值得大家去深交。今天就讓我們一起來看看，這說的都是誰吧？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

金牛座

金牛座之所以值得深交，是因為他們會在你得意忘形的時候給你潑冷水，這樣你才能夠看清現實。金牛座敢於說別人不敢說的話，他們明知道這樣會讓別人不開心，但是金牛座卻不會顧慮那麼多。他們把對方當朋友，就不會巧言令色說恭維吹捧對方。

相反的，很多時候金牛座都是消失不見的。他們只會在你最需要幫助是出現，所以這才是真的朋友。

巨蟹座

人在順利時，朋友會很多。而人在倒霉時，往往就沒有幾個朋友還願意跟自己聯繫。這是因為生活中的很多人就是這麼的現實跟勢利，就只會錦上添花，不太會雪中送炭。

不過巨蟹座是一個例外，他們若是把你當朋友，就會一直這麼下去，會不離不棄。哪怕你混得特別的糟糕，他們所想的也都是要怎麼去幫助你，所以跟巨蟹座深交是絕對沒問題的。

【相關圖輯】12星座男好色指數公開 人馬睇見靚女即刻埋身 處女男實情好猴擒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

處女座

跟優秀的人深交，你就能夠知道自己跟對方的差距，這樣才能夠不斷的自我鞭策努力，然後慢慢的去追趕對方。處女座就是很多人值得深交的那種人，因為他們相當的自律。

不需要任何人監督提醒，他們就會認真的去做好每一件事。處女座都是不做則已，要做就會做到極致做到完美。所以多跟處女座相處，你也一定會有比較大的收穫的，至少自己在遇到困難時，就不會輕言放棄了。

雙魚座

雙魚座是特別沒有心眼的那種人，生活裡的他們可以用沒心沒肺來形容了。跟雙魚座相處時，你不會覺得有壓力。相反的，你會覺得特別的輕鬆自在。因為完全不用擔心自己會不會說錯話惹到他們不開心。

大多數情況下，雙魚座都是不在乎的。而且他們就算是真的有不開心，也是會直接說出來的，並不會藏在心裡自己瞎琢磨。這樣的雙魚座最值得深交，跟他們相處你也會快樂許多。

【相關圖輯】最麻煩星座情人排行榜出爐 天蠍規矩多多難相處 金牛講嘢掘擂槌（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】