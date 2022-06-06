12星座年輕人可藉白羊能量場發圍　金融股市動蕩眾人價值觀有轉變

【唐綺陽星座運勢週報6/6-6/12】火、木皆在白羊，眾人感到忙碌，年輕人出頭成為焦點，慎防脾氣暴躁、自以為是者，火能量的影響，好壞分明，有利於發揮自我、為自己奮戰，多加把握七月前，趁勢努力達成夢想。金、天王將合相，金牛座、天秤座不按牌理出牌，轉變既有的模式，金融界有動盪狀況，眾人價值觀丕變。



重要星象：火、木皆在白羊，金、天王將合相。

工作注意：雙子、獅子、天秤、天蠍

雙子：應控制得宜，避免衝太快導致混亂

獅子：尋求有共識的人協助，勝過自己努力

天秤：別一意孤行，多聆聽他人的說法

天蠍：為家或房子而忙，獲得成就感

相關文章：2022下半年12星座招財秘技你要知！獅子、巨蟹這樣做讓財運急升（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 29

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

桃花注意：巨蟹、處女、水瓶、雙魚

巨蟹：相處不如預期，重新思考關係

處女：反思付出的方式，要讓對方能理解

水瓶：有互相喜歡的對象，好好把握機會

雙魚：放輕鬆做自己，桃花反而出現

相關文章：12星座6月戀愛運勢排行榜：金牛座終遇真命天子迎接遲來的春天？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

財運注意：白羊、金牛

白羊：貴人的建議，要好好掌握

金牛：扭轉舊有思路，幫助正財運更好

相關文章：4個星座6月財運爆棚！處女遇貴人 巨蟹做對一件事讓荷包脹卜卜（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

健康注意：人馬、山羊

人馬：當心因粗心而受傷

山羊：思緒混亂睡不好，影響健康

相關文章：天生自帶富貴命的3大星座：天蠍同錢有緣自細有抽獎運但難發達？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】