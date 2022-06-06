12星座年輕人可藉白羊能量場發圍 金融股市動蕩眾人價值觀有轉變
撰文：唐綺陽占星幫
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【唐綺陽星座運勢週報6/6-6/12】火、木皆在白羊，眾人感到忙碌，年輕人出頭成為焦點，慎防脾氣暴躁、自以為是者，火能量的影響，好壞分明，有利於發揮自我、為自己奮戰，多加把握七月前，趁勢努力達成夢想。金、天王將合相，金牛座、天秤座不按牌理出牌，轉變既有的模式，金融界有動盪狀況，眾人價值觀丕變。
重要星象：火、木皆在白羊，金、天王將合相。
工作注意：雙子、獅子、天秤、天蠍
雙子：應控制得宜，避免衝太快導致混亂
獅子：尋求有共識的人協助，勝過自己努力
天秤：別一意孤行，多聆聽他人的說法
天蠍：為家或房子而忙，獲得成就感
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桃花注意：巨蟹、處女、水瓶、雙魚
巨蟹：相處不如預期，重新思考關係
處女：反思付出的方式，要讓對方能理解
水瓶：有互相喜歡的對象，好好把握機會
雙魚：放輕鬆做自己，桃花反而出現
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財運注意：白羊、金牛
白羊：貴人的建議，要好好掌握
金牛：扭轉舊有思路，幫助正財運更好
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健康注意：人馬、山羊
人馬：當心因粗心而受傷
山羊：思緒混亂睡不好，影響健康
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】