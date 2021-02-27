情趣用品跌落海？澳洲女子潛水遇「陰莖魚」　網民一睇相就想歪

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-27 18:07

澳洲有名自由潛水員日前在海中，發現外型酷似「男性生殖器」的神祕生物，將照片分享到社交網站後，引起大量網友離題表示「誰把情趣用品丟進海裏」。

48歲的自由潛水員瓊斯（Josie Jones）在維多利亞州的萊伊前灘（Rye Front Beach）附近海域潛水時，意外在海底撞見這隻外型酷似男生殖器的「陰莖魚」（penis fish）。

牠的奇特外觀讓瓊斯感到十分有趣，隨後拍下照片並上傳到Facebook，立刻引起大批網友想歪，紛紛留言「看來有些海洋生物能找些樂子了」、「大自然也是有性需求的」，還有人覺得牠看起來就像情趣玩具，開玩笑表示「電池是不是掉在旁邊」。

不過，這隻神似男性生殖器的生物其實屬於「鰓曳動物門」（Priapulida），是一種棲息於海底的無節段蠕蟲，最長可長到39公分，其名稱源自希臘神話中的生殖之神「普里阿普斯」（Priapos），它將卵和精子排入海中的習性，也令「陰莖魚」的稱呼更加名符其實。

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