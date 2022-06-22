城大收生主任揭大學面試秘技　小組討論3個扣分位如何禮貌地插嘴?

【JUPAS/面試/JS1007/市場營銷學系/Marketing/CityU】疫情下不少面試或以視像形式舉行，雖然形式不一，但始終見不到真人，要注意的地方比起一般面試可能更多。《開罐》請來香港城市大學市場營銷學系收生主任譚桂常（Alex），跟大家分享面試不得不留意的小技巧。



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2021年城大市場營銷學系（JS1007）有近5,000人放在JUPAS首20名志願，被問到是否Band A頭三志願選擇此科才有機會面試？Alex表示只要有填入20名以內，都可能獲邀面試，而且有出席「點都有分加」。

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準備個人資料

視像面試見不到真人，在核對資料方面都會更謹慎，Alex分享：「不妨早10分鐘入Chat Room等同事核對，唔好最後一刻先Online同搵證件，令面試受阻。」身份證明文件方面，有全名及相片的證件都可以，Alex指見過有同學提供中一的證件相，難以辨認是否同一人。

Zoom Interview

視像時開鏡頭是基本要求，畫面要清晰，Alex表示遇過有考生未有清潔鏡頭，印象分容易大減。眼神堅定之餘切忌閃閃縮縮，「如果大家平時唔習慣望Cam講嘢，面試前記得預先練習，唔係畀人感覺唔夠自信，仲好似睇緊貓紙咁。」另外網絡連線及收音都要事先檢查，以免出現突發狀況。

視像背景都要留意，如果家中太雜亂的話記得開Virtual Background，Alex分享見過最誇張是有同學坐在床上面試，身後還有多隻角落生物公仔，給人感覺不夠正式。上半身鏡頭可見位置的服裝亦要企理，以Formal Dressing為佳。

香港城市大學市場營銷學系 收生主任譚桂常（Alex） / 何蔓琪 攝

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城大市場營銷（JS1007）面試

Alex亦為大家拆解CityU Marketing的面試內容，主要分為兩部分：

【1】90秒自我介紹

自我介紹只得一分半鐘時間，Alex提醒要盡量展現自己的性格與Marketing人才哪方面的特質相符。同學可以先準備內容，但切忌背書或跟稿讀：「其實跟住讀好明顯，自然少少介紹自己就可以，記住你係同人溝通唔係背誦。」他建議可用「3A」去構思內容：

Ability（能力）：盡量展現自己的能力，到底與面試科目以及行業人才哪方面的特質相符，如善於溝通、有領導才能、團體精神等。

Achievement（成就）：與其「數白欖」分享自己中學做過甚麼職位，不如分享一件可以突出自己性格的事，如作為學生會幹事時舉行過的活動。

Attitude（態度）：事件要反映到你的處事方式、成功及失敗時如何應對、如何從經驗中成長。

香港城市大學市場營銷學系 / 城大網站

【2】小組討論

CityU Marketing亦有15分鐘的小組討論，2分鐘時間準備，10至12人圍繞同一題目表達自己的看法。Alex提醒長時間壟斷發言或多次搶咪必定會被扣分：「如果你已經講過嘢，仲同另一個未出過聲嘅同學爭發言都會被扣分。」

相反如果一直被部分同學壟斷討論，同學可以主動及有禮貌地表示自己仍未發過言，「適當地主動，爭取表現機會都好重要。」以上述小組討論為例，發言2至3次、每次少於1分鐘已足夠。

如果與其他同學立場不同，而你又屬於少數，千萬別怕因觀點相反而被反駁，「其實我哋Group Discussion啲問題通常都冇絕對答案，同學不妨指出基於咩原則去考慮，所以自己嘅立場相對更恰當。」

Alex認為可以留意3個地方：

留意Object：題目其實暗藏提示，以「政府應否減稅？」為例，雖然一定是有關政府的題目，不過「減稅」兩字已有很多信息。應長期或短期減免？減薪俸稅還是利得稅？

同學一面倒支持或反對：如果出現此情況，不妨思考大家同一立場是否有特別原因，或者大家是否只想著好處而忽略了某些盲點。

不同原則無對錯：Alex憶述以前曾出過「應否拆卸皇后碼頭？」一題，從經濟角度及文化角度去思考，雖然結論相反，但其實沒有對錯之分。同學不必勉強達成共識，不妨指出基於甚麼原則去考慮，才有以上立場。

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