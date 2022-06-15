【加人工/轉工/轉行/薪酬調查報告】2022年香港打工仔人工平均增加3.2%，雖然疫情仍未過去，不過已漸漸重回3年前水平。心思思想跳槽或轉行？看看哪些行業人工加幅方面最有「錢途」吧！



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招聘及求職平台JobsDB今日（6月15日）公佈2022薪酬調查報告，發現香港打工仔人工較去年有明顯升幅，平均增加3.2%，而去年同期僅獲0.4%增長，也是近3年以來錄得的最高增幅，逐漸回復至疫情前水平。

香港打工仔人工較去年有明顯升幅，平均增加3.2% / 《大叔的愛》

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2022年3至4月，JobsDB委託獨立調查機構向3,632名在職人士進行網上問卷調查，當中有72%人表示獲發雙糧或/及花紅，按年上升6%，反映整體就業市場開始好轉。6成受訪者也對就業前景持中性至樂觀態度，較去年增加12%。

超過一半的全職僱員今年獲加薪，較去年大增近兩成，2022頭三加薪幅度最高工種為：

【1】數據分析及研究（+17.3%）

【2】數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷（+6.4%）

【3】公關 / 企業事務（+6.1%）

剛大學畢業的職場新鮮人轉工時更加吃香 / 《何者》

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經濟好轉令轉工情況再度活躍，即使轉行缺乏相關經驗，也不代表會被減薪，平均轉行薪酬由2021年的-8.3%升至2022年的+1.4%，某些工作甚至可以加薪近兩成。轉行加薪幅度最大的3個工種為：

【1】品牌及市場推廣（+17.3%）

【2】資訊科技（+15.1%）

【3】建築及施工（+15%）

特別是剛剛大學畢業的職場新鮮人，轉工時更加吃香，7成有3-5年工作經驗的人轉行後獲加薪，其次是工作兩年時間以下的Freshgrad，都有接近7成可加人工。

2022年本港招聘及就業市場較活躍，更多打工仔主動轉工轉行，人工甚至不跌反升 / 資料圖片

JobsDB香港營運總監Bill Lee指出，本港招聘及就業市場明顯較去年活躍，更多打工仔主動轉工或轉行，人工甚至不跌反升，市場競爭將更為激烈：「27%打工仔因為『更好前景或更高薪酬』而轉行，有意轉工轉行的話，都可以透過報讀相關課程來装備自己，學習掌握跨領域技能，方便應用至不同工作，提升個人競爭力。」

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