【報稅/報稅2022/交稅/扣稅/報稅表】每年5月稅務局都會發出新一個課稅年度的報稅表，各位職場新鮮人想知如何填稅表或者想找慳到盡的扣稅方法？《Opener》為你拆解常見問題以及慳錢方法，不用心慌慌！



資料圖片

👉人情公價2022｜酒店價升至$2,000！酒樓/午宴/雞尾酒會最新價目表

每年5月打工仔一般都會收到「綠色信封」，其實是政府寄來的信件提醒你交稅，只要年收入高於基本免稅額就要繳稅。職場新人資歷較淺未收過薪俸稅的信件？想知道哪些方法可以扣稅？馬上看以下的懶人包一文睇清！

👇點撃圖片看報稅常見問題&懶人包👇

+ 8

👉移民英國買樓｜網民遇著hea爆律師 發文呻中伏：收錢前後兩個樣

【1】薪俸稅計算方法

有兩種計算方式，包括累進稅率（有扣除額及免稅額）及標準稅率（只有扣除額），繳交較便宜的一款。累進稅的計法普遍會比標準稅便宜，除非你是高薪人士、單身又沒有其他免稅額，才有可能以標準稅計算。

【2】未收到稅單=不用交稅？

打工仔除非收入少於基本免稅額（13.2萬元），才不用繳交薪俸稅和報稅，不過一旦收到報稅表，便須在約1個月限期內報稅。如果過去幾年都要交稅，但過了正常時間還未收到報稅表，應該主動向當局查詢。

曾被評為「毋須繳稅」人士，則有可能不會收到稅單，當收入重新達到需要交稅水平，亦需主動在每個課稅年度結束後4個月內，即每年7月底前書面通知稅局，到時會再收到通知書，覆核你是否要繳稅。

未有收到稅單，不等於不用交稅 / 資料圖片

👉港男娶老婆被要求50萬禮金 外母只回$18000利是 專家揭回禮公價

【3】申報免稅額

享有基本免稅額之外，已婚、單親及/或供養家庭成員都會有額外免稅，包括供養子女、兄弟姊妹、父母、祖父母或外祖父母。以上免稅在申請時不用證明文件，但稅務局隨時會審查，所以都要妥善保存有關證明。

【4】稅務扣減類別及款項

想減免稅項都有方法，例如與工作有關的進修、捐款至慈善團體、住所貸款利息、長者住宿照顧開支等。證明文件無需連同報稅表遞交，但建議保留6年方便當局有需要時查閱。

工作有關進修：扣減款額最高$40,000。

捐款至慈善團體：總額為最高評稅入息或利潤的35%，但每次捐款總額不得少於$100。

住所貸款利息：自住物業要供樓也可申報扣稅，供款利息每年最高10萬元，最多扣稅20個課稅年度（不需連續）。

長者住宿照顧開支：供養年滿60歲的父母、祖父母或外祖父母在合法持牌安老院居住，可獲最多$60,000扣減。

自願醫保：2019年4月起的自願醫保計劃可申請報稅，自己或為指明親屬繳付的合資格保費，每個課稅年度每名受保人最高扣$8,000，受保人數不限。

合資格年金保費、強積金自願性供款：兩者合計最高扣除額為$60,000。

住宅租金扣税：有望在2022/23課稅年度實施。只要申請人沒持有住宅物業，並以指定物業為主要居所，租約有打釐印即可申請，每年扣減上限為10萬元。該草案條例5月11日提上立法會審議，望夏季休會前通過。申請人可於6月寄出的2021至22課稅年度報稅表，填報預期就2022至23課稅年度繳付的住宅租金資料。

資料圖片

👉李家超「第日一定識吹樂器」無講錯！ 香港人12個牧童笛爆笑回憶

【5】稅務寬減

雖然政府未必年年減稅，不過差不多每年都有一定程度寬減。以上一個課稅年度為例就提供了100%寬減，上限$10,000。

【6】網上報稅

利用「稅務易」（eTax）網上報稅是最方便的方法，更可自動獲延期繳費1個月。不過要等稅務局提供密碼才能夠啟動賬戶，郵寄密碼需時兩個工作天，記得提早申請。

【7】書面申請延期

逾期交稅又沒有合理解釋，可被罰款最高1萬元及徵收高達稅款3倍的罰款。若遇上困難未能準時交稅，以書面形式申請或會獲酌情延期。

【8】首次繳稅人士

第一次繳稅的職場新仔們未必會在5月收到報稅表，因為僱主要先為你填報表格，再由稅務局開立新檔案，一般而言報稅表會在交齊上述文件後5個月內寄出。

同場加映：疫情下見工被壓價？咩情況要抬高薪酬？3招教你點同HR fight人工

Interview是一場你和公司之間討價還價的博弈，無論去到邊薪酬幾多都是一個尷尬的問題，明明是討論你應得的報酬，偏偏提出要求的自己卻顯得最小心翼翼。事關報太少又比人再壓價，報太多即刻比人放入次選名單，而你無從得知對方心目中價位的情況下，到底應該點應對HR問到的薪酬期望問題？👉3招教你點同HR fight人工