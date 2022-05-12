【移民/加拿大/搵工】移民到外國，要搵工維持生活都不是易事，不少移民了的人都表示，在外國找不回香港的工作水平，包括人工、工種、職位等。最近有移民加拿大4個月網民在連登討論區發文「其實喺外國搵工真係無連登仔講到咁易」。



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網民在文中表示，自己已經移民加拿大4個月，一直想做回本行，可惜發了數以百計的求職電郵，仍未找到心儀的工作。期間他有嘗試過做完全陌生的工作，不過當地公司工時不穩定，加上經常拖糧，最後他決定放棄。後來加入了當地為了幫助外地人就業的NGO，才了解到加拿大的求職文化，跟香港完全不一樣。

求職時除了「砌靚」履歷之外，更要學會hard sell自己。跟香港最大分別的是，香港見工後就會回家等消息；在加拿大連見工之後，求職者普遍都會發一封「follow up email」向對方道謝，「表達自己好感謝同開心可以嚟見工，了解到公司之後，覺得自己好希望可以係貴公司做。」

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經過一段時間的調整，樓主才得到2個面試機會，分別是自己以前的本行，以及另一份之前沒有經驗的汽車行業工作。最後幸運地2家公司都有意聘請他，最後可以做回自己的本行。有感搵工之路不易，因此在網上跟大家分享。

有網民表示，聽上去求職具體其情況實跟香港差不多，不過亦有人反駁，指移民是為了更好的生活，而不是捱苦，「鬼唔知最低工資勞力工作易搵咩，喺香港有好學歷又本身做緊有晉升前境嘅工的話，就算去到加拿大，做住一陣呢類工種頂住先，最終目標都係想搵返本行㗎啦」。

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移民英國的人眾都希望有個安身之所，雖然英國樓價比香港低，不過有網民表示，英國律師的辦事效率十分低，更列出自己聽過的個案分享，引來不少網民圍觀。網人表現，指他們輕則不覆電話不覆電郵，交文件時甩甩漏漏，嚴重的更會在最後關頭才叫你補交文件，令人非常困擾。👉即睇英國律師有幾誇張👈