【散水餅/打工仔/辭職】在香港每逢打工仔離職時派散水餅是不成文的規定。有不少人會選擇派西餅、蛋撻等，但網上不時都會看到網民對西餅的不滿，覺得「嚟嚟去去都係嗰啲」。千層蛋糕、普通西餅相信大家已經覺得厭倦，究竟有甚麽創意選擇呢？小編為大家搜集了17個非傳統的選擇，當中除了適合疫情下送人的獨立包裝散水餅，還有各種不是餅的散水餅！



《治癒菓子》出售的泡芙（Instagram：@healing_bakery）

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覺得散水餅來來去去都是那幾個品牌和款式？《開罐》Opener今日為大家搜集了15個特色散水餅，除了小店之外亦有連鎖店的抵死散水餅，不論想留下好印象或霸氣離場都有不同選擇。有需要的大家快點看看吧！

👇👇👇即睇17個特色散水餅推介👇👇👇

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【1】華爾登餅店曲奇 由老闆娘手寫心意字句

華爾登餅店已在西環區開業三十二年，而且所有產品全人手自制，沒有任何防腐劑。散水餅每個月都會開放表格預約，有多款手工牛油曲奇選擇。由老闆娘逐塊寫上「我唔撈喇」、「江湖再見」等字句，亦可以自訂文字。再配合店舖設計的diudiu貓，造型可愛兼抵死！不但自由度高，而且還是獨立包裝，疫情下送人絕對放心！

款式：8種不同形狀可供選擇

價錢：每塊$15/雜錦曲奇每包$18 (每款需訂最少15件)

保存時間：2星期

交收方法：西營盤門市自取/安排速遞

地址：西環西營盤第二街120-126號仁福大廈地舖

電話：29152263、（Whatsapp） 55644499/66877052

營業時間：星期一至日 8am-7pm

【2】AFTERTEA健康實用花茶「得閒飲茶！」

散水餅來來去去都是那幾種款式？不妨試試用花茶作為送禮選擇。散水茶一樣獨立包裝，健康實用、適合任何年齡層，而且同事們可以選擇拿回家中享受。除了會變色的蝶豆花茶，還有祛痘美顔茶、雪薏無花果祛濕茶等。AFTERTEA亦提供5款貼紙，想「得閒飲茶！」定「唔係好再見！」全憑大家選擇。

款式：5款留言貼紙

價錢：每包$15.5

交收方法：網上下單速遞（SF）/門市選購

保存時間：（需參閲包裝）

電話: 3565 5711 / 97975087 / 63341215

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【3】BEANS 聯乘謝曬皮cupcake/tart唔撈都要有霸氣！

BEANS與本地品牌謝曬皮合作推出的彩色祝願版和元祖暗黑版的散水餅以幽默過癮作出發點。他們有cupcake和tart可以選擇，幾種不同口味色彩繽紛。Cupcake有藍莓、抹茶、士多啤梨和蘋果味，而tart則是朱古力、抹茶、什莓和檸檬味。上面紙牌寫著「my penis is blue」、「勿摸活家禽」等字句，好食又夠抵死!

款式：彩色祝願版/元祖暗黑版 （内含12件，共4種口味）

價錢：自取$333、上門送貨$418

交收方法：自取/送貨

保存時間：24小時内（最佳食用）

電話：52230146（WhatsApp）

營業時間：星期一至日8am-10pm

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【4】治癒菓子 打卡恩物 巨型脆皮泡芙配煙韌麻糬

這間小店是由一位90後前空姐所開，所有泡芙都是當天人手製作，無添加任何香精防腐劑和色素。泡芙不但不會太甜，而且外皮鬆脆，内裏麻糬煙韌彈牙，口感很有層次。最重要是賣相非常吸引，特別髒髒比利時朱古力麻糬和榛子粒粒Tiramisu麻糬泡芙份量十足，用來與同事們一起打卡簡直100分！

款式：每月有5款口味

價錢：每個$28（6個起）

交收方法：門市自取

保存時間：雪櫃1至2天、陰涼地方3小時

地址：鰂魚涌英皇道901號英麗閣地下D（鰂魚涌站B出口）

電話：55412850

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【5】Miss Bun Bun Bakery 微糖無油手工蒸包

這所網店主打天然食品，選用新鮮當造的材料烘培。散水餅經常收到西式小點，大家又有沒有想過試試送中式的包點呢？Miss Bunbun bakery就有推出幾款不同口味的手工蒸包作散水餅，微糖無油的餡料健康同時亦十分香濃。而且蒸包可以存放在雪櫃等需要時再翻熱食用，不用擔心疫情下送禮不方便。

款式：3款口味（鐵觀音、黑芝麻、特濃可可）

價錢：每件$32 （3件起）

交收方法：門市自取/地鐵站交收

保存時間：冷藏3至7日

電話：6233 5064 （Whatsapp）

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【6】Pie and Tart 大小鹹甜款款精緻

Pie and Tart是不少人學生年代經常光顧的店舖，足以證明價廉物美。他們不論鹹還是甜的批撻都有很多種類，任君選擇。除了人氣的朱古力鮮奶撻和Pizza批，亦有迷你什果、朱古力、栗子撻，無論當輕食或是正餐都有不少選擇！

款式：逾40款

價錢：$11 至 $25

交收方法：到會外送

保存時間：（需參閲包裝）

電話: 2332 1348

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【7】彩子 低糖純素清新之選

彩子主打無添加的低糖純素飲品，除了冷泡茶和奶茶以外，他們的芋泥豆乳也是人氣產品。瓶子上可以客制貼紙，能自行寫上對同事的話增添一份心思。最重要的是他們接受急單，可安排速遞員或專車即日送貨。現今流行手搖飲品，他們的樽裝飲品絕對是散水茶必選之一！

款式：12款

價錢：每樽$25 至 $35

交收方法：自取/速遞送貨

保存時間：建議即日飲用

電話：63603614（Whatsapp）

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【8】Natural Gift

Natural Gift主打即食燉品燉湯，每個糖水都會用迷你玻璃樽裝住，十分可愛，無論是食完洗乾淨帶返屋企，定用黎打卡都非常適合。糖水材料豐儉由人，仲可以自訂樽面Logo或Message，讓你在公司留下最後一刻的美好！如散水餅無需自訂Logo等需提早2天預訂，否則請預留5天或以上的時間。

款式：10款

價錢：每樽＄28 起（最少＄150起貨）

交收方法：送貨上門（滿＄500可免運費）

保存時間：冷藏3日

電話：91618095（Whatsapp）

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【9】Mo Mo Cha

Mo Mo Cha的皇牌波波試管花茶，絕對是好睇又好使的散水餅之一！近年興養生，加上坐office的各位朋友，更經常被忽冷忽熱的冷氣搞到四肢冰冷，熱辣辣的花茶絕對可以幫到你。花茶一般保存期較長，一枝試管內可享四種味道，店主更親自比較不同廠家，性格比十分高！只要購物滿＄300即可免運費，送到上公司。

款式：6款

價錢：每樽＄26（4粒）

交收方法：網上下單速遞（SF）/面交

保存時間：（需參閱包裝）

專頁：IG＠momo.cha2021／FB＠MoMo.Cha2021

【10】fiftyfifty.hk

想要大件夾抵食的散水餅，又點少得香港第一間牛角包窩夫專門店fiftyfifty，店內有12款咸甜窩夫，予不同口味的人士，但記緊要叫定班同事留肚，以免食完個晏就唔落！如果真係食唔落，唔使驚，因為每個窩夫都有獨立包裝，可以係雪櫃放3日。而且，窩夫店有外賣平台即時送貨，就算走得幾急都唔驚冇餅派！

款式：12款口味

價錢：每個＄26至＄40

交收方法：門市自取/外賣平台送貨

保存時間：冷藏或冷凍3日

電話：68583098

地址：將軍澳欣景路8號新都城中心2期UG層UG036號舖UNY 生活創庫

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【11】房間裡的可麗露

房間裡的可麗露主打法式甜品，除了經典原味外，更有香港人最愛的抹茶和伯爵茶口味。而且，散水餅的包裝更有獨特的卡通設計，保存期限亦較一般甜點長。店舖不時都會在商場搞Pop-up store，訂購散水餅的朋友可以留意其社交網站的最新消息，選擇到門市或速遞領取。

款式：5款

價錢：每個＄40

交收方法：門市自取/網上下單速遞

保存時間：冷藏5日

電話：54261196（Whatsapp）

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【12】Sweet Memories

邊個話邪惡軸心的芝士奶蓋不可以在散水餅中出現？作為珍珠奶茶之鬼的香港人又點可以唔試下依個包含由北海道牛奶製成的奶蓋奶凍，咸中帶甜的口感令人感覺不膩！店內另一主打馬卡龍亦設有團購服務，可以照顧不同同事的口味。加上，獨立的杯裝設計十分衛生，就算想帶返屋企先食都唔會入塵。

款式：4款

價錢：每杯＄30～33

交收方法：門市自取/網上下單速遞/地鐵站交收

保存時間：冷藏3日

電話：3152 3256 / 52693245（Whatsapp）

地址：

【觀塘門市】九龍觀塘成業街6號泓富廣場10樓07室（營業時間：11am - 7pm）

【中環門市】香港中環皇后大道中 93 號及德輔道中 80 號中環街市 1 樓 122 - 123 號舖（營業時間：10am - 8pm）

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【13】Waffleman

Waffleman主打比利時的列日窩夫，口感豐富、質地紮實、綿密又有韌度。他們的散水窩夫棒外層香甜鬆脆，賣相亦非常cute。他們亦有冬甩棒、蝴蝶酥、花茶包和英國純蜂蜜等選擇，每件都只是$7起！而且大家還可以自選加購小巴牌散水字句貼紙，夠晒特別！

款式：9款

價錢：每件$7-28

交收方法：門市自取、達送貨額可：順豐/店家即日送貨

保存時間：窩夫/冬甩7天、曲奇/蝴蝶酥/小蛋糕仔10天、蜂蜜/花茶/咖啡包半年内

電話：62238996（Whatsapp）

地址：赤柱廣場407室

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【14】Ping

香港出品必屬佳品。Ping是100%香港製造的鷄尾酒，有多元化嘅選擇，用來散水就適合啦！除了Sakura Dream、Lemon Tart和Juju Punch等7款經典口味之外，更有烏龍茶、普洱和綠茶味的鷄尾酒。同事收到一定即刻開心到好似Happy Friday咁啦！

款式：7款

價錢：每件$68起

交收方法：滿$400免費送貨

保存時間：開封後2日内

電話：60158256（Whatsapp）

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【15】麻糬鳥

香港人最愛台式飲品、甜品。IG店舖「麻糬鳥」專賣全人手製作片片麻糬，有花生、芝麻、oreo、紫薯和焙茶等等9種不同人見人愛的口味。散水禮盒大禮盒有30件、小禮盒有18件片片麻糬。口感軟糯煙韌，味道不會太甜，能享受到食材原味。

款式：9款（每次開團都有不同款式）

價錢：每件平均$6.2

保存時間：1-2日

訂購方法：Instagram DM

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【16】Bubble Bu Cakery

主打芝士撻，有5cm和7cm兩款尺寸，而且有12款口味，藍莓、士多啤梨還有鮮果，芝士撻迷你又精緻，低至$29/件起！除了芝士撻，還有巴斯克芝士蛋糕、麻糬瑪德蓮都非常適合作為散水餅。

款式：21款

價錢：低至$29/件起

交收方法：送貨、工作室自取

電話：59190787 (只限WhatsApp)

預訂時間：3天預訂

營業時間：星期一至日11:00-12:00；13:30-17:00

地址：荃灣橫龍街32-40號興盛工業大廈23樓B室

【17】Twinkle Baker Décor

說到港式食品，就不得不提及茶餐廳的菠蘿油、西多士，Twinkle Baker Décor就把茶餐廳食品結合成「港式菠蘿包QQ麻糬曲奇」，脆脆的菠蘿包曲奇外層包裹着煙韌的麻糬，口感豐富令人一試難忘。而「辭職大晒散水禮盒套餐」一套6件（平均$33.3／件）更加在曲奇包裝上加上可愛的插圖和鬼馬字句，最適合Last day派給同事！

款式：6款

價錢：每款$38/件；套裝低至$33.3/件

保存時間：2天

交收方法：網上商店（需加$200配送）、門市

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*所有價錢以官方公布為準



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