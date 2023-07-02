港車北上｜珠海18萬呎Sam’s Club山姆超市初體驗！平價掃家品食品

珠海一日遊｜港車北上正式啟動，7月1日零時起經申請的香港車輛可以經港珠澳大橋往來香港與廣東省！到達珠海後，除了吃喝玩樂之外還有什麼搞作？今次就為大家推介一間位於珠海印象城的Sam’s Club（山姆會員商店）巨型超市，倉庫式的超市購物在香港應該無乜可能體驗到（除咗IKEA），這裡佔地約18萬呎，還有超過4,000種平價家品、食品、生活用品等你哋掃貨，去完珠海玩再帶一車「手信」返香港！



（圖片提供：Parkbin 泊邊好）

Sam’s Club（山姆會員商店）是美國零售商Walmart（沃爾瑪公司）旗下的大型倉儲式超市，至今已有超過30年歷史，在中國國內有多間分店，分別在北京、上海、深圳、廣州、珠海等，相當受當地人歡迎。超市採會員制度，需要做會員才可以入場掃貨，門口處有職員會查核會員號碼。但港人不用擔心，只需要用回鄉證就可以登記做會員。據山姆超市官網的資料，超市分了個人會籍、商業會籍和卓越會籍3種，申請個人會員只需¥260元作為年費（包含一張主卡及一張親友卡），可通過微信小程序或者親到門市申請，不過要注意申請人需要擁有一個有效的內地電話號碼。

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（圖片提供：Parkbin 泊邊好）

珠海Sam’s Club 山姆超市位於印象城之中，超市分為兩層，每層都至少有足球場咁大，話晒18萬呎呀嘛，是令人大到驚訝的程度，尤其香港很少這麼大的超市！作為參考九龍灣IKEA的面積為15萬呎，不過這個超市是方方正正的格局，加上原本由3層打通變咗2層，樓底更高令空間上觀感更為巨大。

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超市上層為非食品區，有齊家電、家品、廚具、露營用品、服裝（有許多大牌子如Nike,Adidas）、保健產品、寵物用品等；下層為食品區，麵包、餅乾、蛋糕、生肉區、即食區（壽司、刺身、燒雞等，仲好多試食區）、零食區（好多派對裝薯片都只是¥30，狗糧咁大包）、酒類區、急凍海鮮、罐頭等全部都有，共4,000種商品以上，規模極大好多嘢買！牌子有歐美大牌、超市自家品牌等，不是全都國貨。

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至於有什麼抵買和推介？坦白講，現場的生活用品、食品其實通通都比香港抵買，比如某些大牌子的凍肉製品，香港超市售$50/6條細香腸，內地¥70已買到7條大香腸，整體上便宜好多。另外果汁原汁也值得推介，¥50/8支，用嚟沖水、溝酒一樣得。

（圖片提供：Parkbin 泊邊好）

不過驟眼睇家品類就未必平過香港（或者價值差不多），碗碟、廚具尚算抵買，也有與其他品牌的Crossover產品，有好多選擇。不過要買完之後要車返香港，都要留意有些貨品不能夠帶回香港，如生肉類。另外，根據香港海關的資料，攜帶在攝氏20度的溫度下量度所得酒精濃度以量計不多於30%的酒類，是不需要擔心繳稅問題的。最後，山姆超市有提供停車場服務，還有2小時免費停車，之後每小時也只是¥5，相當抵買抵玩！

珠海Sam’s Club 山姆會員商店

地址：珠海市香洲區明珠北路338號珠海樂世界購物中心地下第一層及地上第一層

營業時間：周一至周日 09:00 - 22:00

（圖片提供：Parkbin 泊邊好）

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