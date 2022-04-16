有不少港人到日本旅行時都會到訪特色café體驗，除了女僕café、貓狗café，亦有香港少見的體驗café。專門搜集日本奇聞的節目《ナニコレ珍百景》日前到訪Vore Cafe，這所café並不是主打治愈系的體驗，而是讓客人體驗被鯨魚吞吃時的感覺。這所café雖然神秘，但大有人氣、預約爆滿，究竟店主是透過甚麽方法讓客人體驗到被鯨吞的感覺呢？



鯨吞體驗裝置内的畫面（Vore Cafe 主頁截圖）

節目《ナニコレ珍百景》最近到訪提供被吞體驗的Vore Café，不但店舖的地址不明，體驗還是完全預約制，而且20歲以下人士不可體驗。向節目提供情報的觀衆表示自己發現這間店舖後預約一直爆滿，希望節目可以代替他到訪。節目組聯絡店舖後，Vore Café的店主ぶい表示不可以透露店舖的地址，而且也要使用變聲和打格仔保障店主私隱，相當神秘。到了預約當天，店主ぶい先於節目組在街上集合，再將他們帶到傳聞中的Vore Café……

👇👇👇即睇被吞體驗的神秘Vore Café👇👇👇

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Vore Café的店主ぶい每次有預約時都會先相約客人在店舖附近某處等待，再親自帶客人到店舖。店舖藏於普通住宅區内的一個單位，但門内卻藏著可體驗被鯨魚吞食的cafe。單位内除了簡單的檯凳和電腦設備以外，還放著一個奇特裝置，靠近一看上面還設有一個鯨魚造型的水上充氣玩具。

店主ぶい自製的鯨吞體驗裝置（《ナニコレ珍百景》截圖）

在開始體驗之前，店主ぶい先要求主持人入浴保持清潔，期間準備鯨吞體驗中會用到的大量潤滑劑，將一大桶潤滑劑倒入模擬胃液後便可以開始體驗。主持人在將腳插入鯨魚後不禁驚訝道鯨魚體内的感觸很舒服，之後便順著潤滑劑滑入充氣鯨魚體内。店主ぶい往鯨魚内插上一條功能不明的喉管後，便拉上拉鏈將主持人困在裏面。雖然從外面看就只是一條可愛的鯨魚充氣玩具，内部的顔色紅裏透粉，與食道的顔色相當接近，而且配合潤滑劑胃液更是令體驗異常逼真。Café的店主ぶい被問到爲何會開設這種體驗時，他表示自己認爲自然界中沒有獵物是自願被吃掉的。被吃的時候絕對是人類想像不到的恐怖，爲了大家可以體驗到那種無力和恐懼便開發了這個鯨吞體驗裝置。

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主持人在體驗後表示這是自己從未有過的體驗，雖然在裏面的確會感到恐懼。但也有一種莫名的舒服和懷念，形容感覺自己還在媽媽的肚子裏面。鯨吞體驗的2小時套餐大約需要花1.5萬円（大約港幣938元），而除了最基本的透明潤滑劑胃液，客人還可以選擇有顆粒的胃液，或穿上全身緊身衣的套餐進行體驗。更可以選擇用食用顔料和食物香味的入浴劑等為胃液增添顔色和香味。

説是《異形》電影的一幕也不會有人懷疑的黏滑畫面（《ナニコレ珍百景》截圖）

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透過Vore Cafe的儲分卡還可以升級恐怖，體驗越多次就會越恐怖。店主ぶい破例讓主持人體驗Vore Cafe的最高級套餐，這次倒入染成綠色的特製潤滑劑，在主持人進入鯨魚後用機關將魚身上下傾斜，令體内的主持人驚叫連連，恐怖程度遠遠抛離最初始的體驗。體驗後重獲新生的主持人被潤滑劑覆蓋，酷似電影《異形》裏的人物，還表示肯定全世界必定只有Vore Cafe才會有這種被鯨吞的恐怖體驗，看來對體驗非常滿意呢！

（《ナニコレ珍百景》截圖）

小編以爲提供的體驗這麽獨特，Vore Cafe的餐牌也會有特別之處，誰知只是普通的杯麵、罐頭食品和薯片......雖然真的很難想像在鯨魚體内會是甚麽感覺，但是主持人看起來非常享受過程。比起店主所説的恐懼，主持人體驗後的興奮感好像還是比較强烈。在密封黏滑的鯨魚充氣玩具内被吞食到底會是甚麽感覺呢？大家會有興趣在可以赴日旅行時預約體驗一下嗎？

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