隨著近年網絡媒體的發達，不論是韓國的綜藝節目、音樂舞台，都相當喜愛在網絡上公開偶像們的幕後花絮、精彩片段，這也造就了粉絲們會在YouTube上搜索偶像們可愛、帥氣的片段瞬間。



近期韓國媒體就公開了2022「Youtube搜索量最多」的韓國女偶像TOP8，其中人氣女團BLACKPINK全員上榜，即將回歸的少女時代太妍更佔據第三的位置，超華麗的榜單陣容，現在就跟著小編一起揭曉吧！

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TOP 8：TWICE 娜璉

TWICE團內主唱娜璉，不僅擁有甜美可愛的外型，歌聲非常獨特的她，更常常擔任團隊歌曲中Killing Part的重要位置，因此也被粉絲稱為是「固有娜璉」的她，可以說是TWICE中不可或缺的角色，且什麼舞曲風格都能詮釋得很好，她也將成為TWICE首位Solo的成員！

新專輯將在6/24公開，而這次專輯名稱《IM NAYEON》除了帶有娜璉的本名「林娜璉」之外，「I’M NAYEON」也代表著「我就是娜璉」的雙關意思，讓粉絲相當期待，這背後到底隱藏著怎樣的含意，喜愛娜璉的朋友可千萬別錯過唷！

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TOP 7：MAMAMOO 華莎

近期在綜藝《我獨自生活》中表現相當活躍的MAMAMOO華莎，私下不做作、開朗帥氣的個性受到許多粉絲喜愛，在歌壇上的表現更是活躍，先是在2019年以單曲《TWIT》Solo出道，獲得許多粉絲的支持。

MAMAMOO華莎後續所推出的Solo專輯《Maria》更是連續五周獲得音樂節目的一位，實力不容小覷，而後又因綜藝《玩什麼好呢？》與大前輩李孝利、嚴正花、Jessi組成限定女團「退貨遠征隊」，人氣更是直線上升，成為近年超夯的女愛豆之一！

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TOP 6：IVE 張員瑛

先是以限定團IZ*ONE成員之一出道的張員瑛，在參與選秀節目《PRODUCE 48》時就已累積起了極高的人氣，而隨著IZ*ONE出道後人氣更是不容小覷！

在限定團結束後再以女團IVE出道的她，人氣不減反增，如同洋娃娃般的精緻外貌，搭配上173cm的完美身材比例，讓她被譽為是「9頭身美女」，並吸引了許多粉絲去搜索她的相關影片，出道僅僅半年就登上榜單第六，未來成就更是指日可待！

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TOP 5：BLACKPINK Jisoo

身為BLACKPINK門面擔當的Jisoo，清秀亮麗的外貌、搭配上閃閃發亮的大眼，真的一秒就讓人淪陷，而精緻的外貌更使她在未出道就已和李敏鎬拍過廣告，顏值備受認證，就連閱人無數的韓國主持人全炫茂都在綜藝節目《TMI News》中，公開讚揚過Jisoo的美貌。

私下有點古靈精怪的Jisoo，可愛開朗的個性更是吸引了一大票粉絲，同時也是團員中藝能感最強的人，有著機靈的反應和清晰的口條，甚至還曾替TWICE定延主持，獲得了極高的評價，這樣開朗又精緻的女孩叫人怎麼拒絕的了！

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TOP 4：BLACKPINK Rosé

BLACKPINK中的主唱Rosé，不僅擁有超強的歌唱實力，嗓音辨識度極高的她，更是擁有一秒抓耳的能力，因此擁有不少音飯，從小就熱愛唱歌的她，在通過YG海外新人選拔後，就馬上回到韓國當了4年練習生，且在出道前就幫G-Dragon配唱歌曲，可見實力渾厚。

Rosé出道後還參加了綜藝節目《神秘音樂秀：蒙面歌王》證明自己的實力，去年推出的Solo專輯《R》更是大破多項紀錄，不僅取得音樂舞台六個一位，更成為首位銷量突破40萬的女藝人，還獲得了兩項健力士世界紀錄，實力真的超強！

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TOP 3：少女時代 太妍

向來有著「精靈王」之稱的太妍，精緻、清純的外貌受到許多粉絲的喜愛，每次回歸總能造成歌謠界大轟動！不僅歌唱、舞台實力強，回歸的造型更是每每都讓人驚豔，而在舞台上散發出多樣魅力，總能夠吸引到不同族群的目光，堅強的舞台實力超圈粉。

太妍近期在綜藝《驚人的星期六》中活躍的綜藝表現，更是深受粉絲、網友們的喜愛，而日前少女時代也驚喜宣布，將在8月5日回歸，送上15週年大禮的同時，更將在七月搶先推出真人秀，喜愛少女時代的粉絲可要記得密切關注唷！

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TOP 2：BLACKPINK Jennie

有著「人間香奈兒」稱號的Jennie，冷艷、厭世的貓系美貌，搭配上穠纖合度剛好的身材，使她穿衣總能展現出自己獨特的氣場，更是各大國際品牌爭相代言的對象。

除了擁有一張高級的臉蛋外，Jennie的歌唱能力、舞台魅力更是不容小覷，不僅是隊內首位Solo的成員，更創下韓國流行音樂歷史上女性歌手在iTunes歌曲類別中，拿下最多國家榜單1位的紀錄，有外貌又有實力的女孩叫人怎麼能不愛！

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TOP 1：BLACKPINK Lisa

終於來到眾所期待的第一名了！同樣由BLACKPINK成功拿下，擁有深邃五官，並帶有點異國風情的Lisa，不僅擁有「人間芭比」的稱號，私下與台上超反差的個性更是圈粉無數，私下底下喜歡用超軟萌的聲音撒嬌的她，只要一站上舞台就魅力爆棚，節制有力的精湛舞姿、突出的Rap實力，更是讓人不自覺深陷在專屬她的魅力之中。

去年9月也以單曲專輯《LALISA》Solo出道的Lisa，同樣獲得了許多佳績，不僅成為首位銷量突破70萬的女性藝人，專輯中的兩首歌曲《LALISA》、《MONEY》也都在美國告示牌音樂榜上取得佳績，不論是在人氣、聲量都不容小覷！

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