【Loopy Peace/Gyaru Peace/倒V/Wendy/Yerin】韓國大熱的Gyaru Peace引起不同藝人爭相模仿，點知熱潮未退已經又有新Pose，今次的動作是將V字手放在頭頂後面，而且竟是被國民卡通啟發得來？



Billlie成員Tsuki都有做過「Gyaru Peace」手勢

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韓國藝人早前突然開始流行倒V的「Gyaru Peace」手勢，引來一班年輕人模仿，之後更衍生出另一招財貓手勢。不過潮流果然來得快去得快，轉眼間各大討論區又開始興起新的拍照姿勢「Loopy Peace」。

「Gyaru Peace」都未玩厭又有新動作 / IG @aespa_official

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今次的熱潮是由女團Red Velvet成員Wendy帶起，她最近不時擺出這個另類的V字手勢，將手放在頭後面，隱約露出V字及少許拳頭。除了Wendy，已經有不少藝人跟隨潮流做出「Loopy Peace」，或是被簽售會期間被粉絲要求比出這姿勢。

👇點撃圖片看曾擺出Loopy Peace的藝人👇

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「Gyaru Peace」來自日本90年代的女高中生，至於「Loopy Peace」則是本土發明，受韓國國民卡通《Pororo》（港譯《冰鎮企鵝仔》）中的粉紅色小海狸Loopy啟發。可愛的Loopy同樣經常做出這個手勢，更有4格漫畫教大家跟住做Loopy Peace，《Pororo》又在韓國小學生之間相當有人氣，絕對有潛力再引起模仿風潮。

Loopy更有4格漫畫，教大家跟住做Loopy Peace

之前倒V流行期間當地就有一名搞笑藝人金正久動作太激烈，結果導致右側肩胛鎖骨關節扭傷和韌帶損傷，要休息1個月，大家打卡還打卡，記得都要量力而為。

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