【魷魚遊戲/李政宰/孔劉/李炳憲】Netflix獨家韓劇《魷魚遊戲》2021年上線，之後隨即全球爆紅，劇中演員如李政宰、鄭好娟等更攞獎攞到手軟。不少網民在劇終時已猜測將有第2季，全因有6大伏線未解，導演更已證實以下這幾位男神即將參加下一季！



《魷魚遊戲》劇照

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《魷魚遊戲》講述46歲的成奇勳（李政宰 飾）一事無成，欠下一身巨貸，某天在地鐵遇上一名神秘男子（孔劉 飾），對方邀請他玩「打畫片遊戲」，勝出就可以獲得10萬韓圜（港幣660元），輸了則需被掌摑一巴。遊戲結束後，男子向成奇勳遞上名片，邀請他參加魷魚遊戲。他被帶往一個神秘地方，與455名參賽者廝殺，爭奪456億韓圜（港幣3億4千萬元）獎金。

成奇勳（李政宰 飾）與455名參賽者廝殺，爭奪456億韓圜（港幣3億4千萬元）獎金

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今日（6月13日）凌晨Netflix突然在社交網公開第二季預告，「123紅綠燈」公仔英熙的眼睛裡面寫著「2」字，代表第二季確定製作，貼文寫著：「預備，綠燈，繼續魷魚遊戲。」導演黃東赫也發了一封公開信給廣大劇迷，他用英文寫道：「全新一輪遊戲即將開始，奇勳、Front Man都會回歸，穿西裝玩打畫片的男人也可能會出現。我亦會介紹英熙的男朋友哲秀給你認識。」

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黃東赫短短幾行字已劇透不少第二季玄機，除了男主角李政宰一定會繼續拍攝外，就連終極Boss「Front Man」李炳憲及「畫片男」孔劉都會出現，紅綠燈公仔原來還有另一半。《魷魚遊戲》第二季預計在2024年底上架，到底哪些伏筆仍在賣關子的階段呢？

▼▼▼點擊圖片查看《魷魚遊戲》6大伏筆▼▼▼

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【結局伏筆1】警察到底有沒有死?

道峰警察局警察黃俊昊（魏嘏雋 飾），為了調查失蹤哥哥的下落，成功潛入遊戲中假扮工作人員，並搜集到很多重要的證據。不過，在逃亡的時候，他不慎被發現，並被遊戲負責人射殺，並從懸崖墮下。

直至結局，劇情都沒有清楚交代過黃俊昊的生死。另外，他在被抓到之前，曾經開手機將證據傳送出去，但該處訊號十分微弱，到底證據有沒有成功發出去？

【結局伏筆2】遊戲負責人的過去

上文提到，黃俊昊之所以會潛入遊戲，都是為了尋找失蹤的哥哥黃仁昊。他在資料室中，找到哥哥曾於2015年參加及於遊戲中獲勝的資料。而最後，黃俊昊被負責人射殺，對方公開樣貌，竟然就是他哥哥黃仁昊（李炳憲 飾）。

黃仁昊在2015年中獲勝，理應已獲得巨額獎金，但他在失蹤前，卻仍然住在考試院，顯示他並沒有用過獎金。到底他獲勝之後發生過甚麼事？為甚麼會當上遊戲的負責人？

【結局伏筆3】成奇勳再度報名參加遊戲？

在結局中，成奇勳（李政宰 飾）原本打算到美國找他的女兒。但在前往機場的路途中，他再次碰見當初邀請他參加遊戲的神秘男子（孔劉 飾）。在上飛機之前，他拿著該人提供的卡片，再次撥打電話過去。

接聽電話的，就是遊戲負責人黃仁昊。成奇勳跟他說：「我很想知道你們的真實身分。」雖然黃仁昊勸他應該坐上飛機離開，但最後他還是走了回頭路，沒有坐上飛機，暗示他將再度參加遊戲。

【結局伏筆4】神秘人的真正身分

承上文，成奇勳當初是在地鐵站遇見一名穿著西裝的神秘男子（孔劉 飾），才被邀請參加遊戲。該名男子先向他提出玩「紙片遊戲」，如果贏了就能獲得10萬won（約港元660），輸了就要被掌摑一巴。

玩完這個遊戲之後，神秘男子就向他遞上卡片，邀請他參加遊戲。而在成奇勳打算前往美國的時候，他再次碰上神秘男子，當時他正在以同一方式接觸一名男子。到底他的真正身分是？

【結局伏筆5】遊戲中的工作人員

在遊戲中，工作人員全部都穿著桃紅色的衣服，面上都戴有印著三角形、圓形和正方形的圖案的面罩。他們只有在房間內才可以將面罩脫掉，並不能向任何人展示自己的真實樣貌。有網民分析指，圓形工作人員是最低地位，警察黃俊昊潛進來後，戴的就是圓形面罩。圓形工作人員通常都是負責最基本的工作，例如收拾屍體、打掃現場等。

而中級人員，就是三角形。在工作人員出現時，三角形通常都是拿著槍械站在兩旁，而正方形就是站在中央位置，負責發號司令。如果總負責人在的話，正方形則是站在他的兩旁。由始至終，劇情都沒有提及過關於工作人員的徵召方法、他們的來歷背景等。到底他們是如何成為工作人員？真正身分又是甚麼人？

【結局伏筆6】1號老人並不是最大boss？

大結局中，揭露原來遊戲中的1號參加者吳一男（吳永秀飾），就是遊戲的策劃人。在玩遊戲的時候，吳一男曾經透露自己腦內有腫瘤，生命即將走到盡頭。而他在第4個遊戲時，就已經被淘汰出局。

結局中，吳一男約成奇勳見面，將自己就是策劃人的事實告訴了他。就在當天晚上，吳一男心跳停頓，代表他已經死亡。不過，在他死亡之後，遊戲依然繼續進行，難道除了吳一男之外，還有另一個大boss？

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