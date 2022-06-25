韓國男偶像惹顏值爭議 網民嚇親：好樣衰！粉絲稱一個原因變醜樣
撰文：Goody25
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你認為偶像必須要有高顏值嗎？最近，有韓國網民在論壇Nate pann發文，標題為「引發熱議的新人男團顏值」，吸引了網民們的注意及討論。
原PO指出，這個「顏值引發爭議」的新人男團是DKB，並在帖文中放了DKB九名成員的正臉照。DKB的同門師姐正是早前以神曲《Rollin'》逆行的女團Brave Girls。
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對此，網民紛紛留言表示：「最後一行的第一和第二位男子是怎麼回事」、「所以他們是一個很有才華的團體嗎」、「男偶像的顏值標準降低了」、「還好吧，這團只是現今男偶像的平均顏值，除了其中的一兩位」、「我們需要制定一個醜就不能當偶像的法律」等等。
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不過，或許是因為被不少網民及粉絲炮轟，原PO隨後也已經刪掉有關帖文。粉絲們隨後也紛紛在網路上曬出DKB的帥照，為DKB護航，並指該帖文中的照片是「因為螢光色的背景才顯醜」。此外，有粉絲力撐DKB其實是很有才華的團體，會創作歌曲、編舞，實力線上。
DKB於2020年2月3日出道，是K-POP界著名作曲家勇敢的兄弟創辦的公司BRAVE Entertainment旗下新人男團，出道至今未曾拿下音樂榜單第一，祝福他們能爆紅啦~
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