【回歸/回歸25周年/50年不變】香港回歸25周年，近年越來越多人大嘆社會改變得太快，想尋找還有甚麼未改變？《開罐》整理了7大仍然未變過的人事物，一起看看吧！



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2022年是香港回歸25周年，但世界變得太快，很多東西都未必做到「50年不變」。雖然變幻原是永恆，不過回歸以來起碼還有7件事是香港沒變過的！

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【1】人工

1997年大學畢業生平均月薪有$14,250，2022年除非專科畢業一出嚟就有牌，如果唔係文職FG人工都係15、16K左右，仲未計通脹啲錢冇咁好使。

【2】恨放假

明知股市唔會停全日，但每次打風都暗暗希望8號波可以維持到聽朝，求誠哥唔好發功。（已經放棄咗黑雨放假呢個可能性）

【3】擔遮要考牌

無論咩年代，落大雨總會遇上幾個唔識擔遮嘅PK，有瓦遮頭仲開遮、把遮濕晒揩到人唔理，建議投胎學多次。

1997年獎門人初次添食拍第2輯，2022年即將播放第11輯

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【4】獎門人

1997年獎門人初次添食拍第2輯，2022年第11輯即將播放，遊戲同獎品轉嚟轉去，唯一不變應該係「打和啦Super」。

【5】專業人士sss

25年前係高薪厚職，25年後都係，好似醫生、Audit、物理治療等等等等，不過就冇邊行由乞食科變到有錢途。

葉劉離特首之位這麼近那麼遠 / 資料圖片

【6】望子成龍

虎爸虎媽係每個年代嘅產物，其實自己細個都可能係受害者，大個為人父母又做返一樣角色，快樂童年極奢侈。

【7】葉劉淑儀

「姐姐」港英年代升職速度已快過白金升降機，回歸後更一度做到保安局局長，可惜25年來都係離特首之位差一步，只可以葡萄遲來先上岸嘅其他官員。

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