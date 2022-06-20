【李家超/新班子/行政長官】被網民稱為「政壇黎明」的李家超早前公佈新班子人選，在記者會上表示，「我選擇的官員都是我自己的選擇」，不改金句王本色。不過有網民認為「今次唔同」，更指他「話中有話」。



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李家超被問到，中央有否協助物色新班子人選時，「我選擇的官員都是我自己的選擇」，又指要廣納人才、有共同理念，才會事半功倍，直言「對找到做實事的官員感到高興」。見李家超又爆金句，網民紛紛cap圖「留念」，不過有網上留言分析，今次也許不是過去一般口快快、「搵嘢講」底金句，而是有所內情。

網民指出，李家超的金句本身沒有任何問題，雖然看似毫無營養，但其實可能隱藏了一個訊息，因為李家超沒有明確表示，有多少個官員是他親自選擇。26名主要官員當中，哪怕他只選擇了一位，只要對方獲委任，他都可以說「我選擇的官員都是我自己的選擇」，因為另外25位，根本不是他選擇的官員。網民陰謀論表示，說話可能有下半句：我選擇的官員都是我自己的選擇，不過我只選了一位，其他都是中央選擇。

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不過亦有人不認同，認為這種說法太過陰謀論，指李家超由宣佈參選到成功當選，在多個場合都不時爆出金句，根據往績，他一時講錯不是沒有可能，例如「長期堅持就係長期堅持」等，因此不用過份演繹。

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