歐陽震華拒再叫Bobby　15個高官英文名秒變路人　李家超叫阿John

早前歐陽震華接受《聲生不息》分享回歸25周年感受時表示，想去掉波比（Bobby）這個名字，「要一個中文名字就夠」，該言論惹起不少網民熱議。其實不少港人自小都會改個英文名，現屆和來屆的特區政府官員中，不少英文名普通得更秒變「路人」，《開罐》找了有15個街坊級英文名的政界名人，其實都是名一個，Bobby也無需太執著。



該訪問片段在節目只播出一部分，在網上幕後花絮版中，歐陽震華一開始便說：「我想去掉我波比（Bobby）這個名字，因為我年紀大，不想要一個小孩名字。另外，我要一個中文名字就夠。叫我華哥華仔，過兩年叫華叔都可以。」有網民認同「Bobby」也確有點孩子氣和「娘」，但也有網民認為大家都叫慣叫熟「Bobby」，其實也不用太執著。

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不少名人的英文名雖然普通，但又出奇地啱音，例如財政司司長陳茂波，英文名就叫Paul，李家超英文名叫John，那大家又想不想到，警務處處長蕭澤頤、行會成員任志剛又叫甚麼英文名？

👇👇👇按圖看15個政界名人街坊級英文名👇👇👇

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