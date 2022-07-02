【心理測驗/落雨/情侶】踏入夏天最近經常下雨，而且還有傳將會打風。即使是假期也可能沒有機會出外。日本網站anan日前分享一個心理測驗，透過你下雨天時在家中消磨時間的方法，就可以看出與你互相吸引的男性類型。



【問題】下雨天的時候，你會做一下哪一件事呢？

【A】聽著雨聲看書

【B】拉筋、做運動

【C】與親友傾電話/Whatsapp

【D】享受浸浴時光

👇👇👇即睇你吸引的男性類型👇👇👇

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【A】聽著雨聲看書——聰明成熟的人

你可能會與一個聰明成熟的人相戀。即使他有感性、膽小的部份，你們的價值觀和處事方式其實十分相似。因此你們能互相理解，相處時非常契合，很少會有無謂的爭吵。

【B】拉筋、做運動——有男人味又可靠的人

你的對象似乎是喜歡作主導的人。雖然性格截然不同，但相信你們能尊重對方的不足。你有容易煩惱的一面，這種有男人味又可靠的人正正能成爲你的治愈。

（《無法抗拒的他》劇照）

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【C】與親友傾電話/Whatsapp——價值觀、興趣一致的人

你似乎比較容易吸引到與你有共同興趣的人。因爲共同點很多，或許你和他自然而然就可以成爲同聲同氣的情侶呢！

【D】享受浸浴時光——有品味、帥氣的人

有「外協」傾向的你，或許會談一段由一見鍾情而開始的戀情。你與有個性、以自己方式而活的他會互相吸引。因為你們表現愛情的方式都非常直接，隨時能發展一段甜蜜又熱情的戀情啊！

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