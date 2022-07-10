手相｜想嫁有錢人要睇你有無「光明線」！7種感情線看你未來姻緣

【手相/感情線】個個女生都想嫁個Mr. Right，遇得多渣男對愛情冇晒信心？唔怕！其實感情線都可以睇得出你嘅感情路是否坎坷，人生流流長總會遇上幾個人渣，《Opener》請來90後玄學家謝柳汝（Tasha）教路，睇完手相隨時發現真愛等緊你！



👉姜濤VS豬肉檔阿威 誰是最強世一電眼？玄學家揭桃花眼4大特徵

最近玄彬孫藝珍結婚及佗BB的消息令一眾Fans都好開心，紛紛為二人送上祝福，相信不論是男女都希望找到自己命中注定的另一半，想知道自己距離遇上真愛前還要經歷多少段戀情？90後玄學家謝柳汝（Tasha）就分享了如何從手相看出最強感情及婚姻運！

👇點撃圖片看世一感情線有咩條件👇

+ 4

👉影相APP｜下雨天一秒變晴天 後生仔必備5款超自然P圖打卡影相APP

【1】基本概念

兩隻手的掌紋分別代表前半生及後半生的狀況，30歲前男左女右，30歲後則對調，男右女左。

【2】感情線

感情線在手掌偏上方，屬於人生三大線之一，按順序為感情線、智慧線和生命線。事業線、成功線及財運線可能隨年紀而改變，但感情線一生變化不會太大。

【3】感情線上的島紋

島紋像小島般呈現圈圈狀，若感情線上多島紋，代表你可能常遇到爛姻緣，感情雖然深刻但不會有結果。

【4】感情線上的分叉

感情線只有少少開叉的話沒甚麼大問題，但如果分叉班駁，甚至開枝成一段段就要小心，代表一個人很容易離婚。

網上圖片

👉李家超八字眉是Lady Killer ？面相學家：表面隨和內心其實是...

【5】嫁到有錢人要看？

女生過了30歲想知道會否嫁到有錢老公？看看左手感情線，如果有條線（光明線）延伸到無名指根部，就代表另一半有聲望又有錢。

【6】如何分感情線長短

長度在中指至食指及中指縫間：標準長度，不好也不壞。

長過兩指縫間並往食指方向延伸：感情線較長，情感容易流露，但同時要求高、眼角高、非常有個性，不過也代表會為另一半犧牲，為人比較長情。

長度未超過中指中間：屬於短感情線，性格易太自我或冷淡，較冷酷無情。

感情線多分叉或到線末分叉：代表性格太硬頸，即使有機會也未必能順利結婚。

【7】感情線方向

感情線向下，在一段關係上比較付出，會為另一半犧牲；反之感情線越向上則忠於自己，凡事以個人為先。

同場加映：天生無眉娘、美人生鬚注定呢世嫁唔出？14種萬年單身狗的女生面相

時代不同現在女生就算成為單身貴族，也可以活得精彩。不過，嚮往愛情，甚至和心愛的人建立家庭，仍是不少女生心中的願望。因此當自己單身了一段時間後，往往會出現一些負面的情緒，甚至開始思考自己是否會注定一世單身……《開罐Opener》請來了90後玄學家Tasha，為你講解14種最容易成為萬年單身狗的女生面相！

👉天生無眉娘、美人生鬚注定呢世嫁唔出？14種萬年單身狗的女生面相