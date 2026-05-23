夏日炎炎特別容易出汗，許多人都會穿上清爽的淺色短袖T恤或背心，卻難以避免尷尬情況出現，例如「飛釘」、流汗讓衣服變色等。有日本節目早前向過千人調查「夏天時最討厭的10種男生NG穿著」，結果發現有超過58%的受訪女性都不能接受男生穿透出乳頭的衣服，甚至形容「不想與激凸的男生走在一起」。除此之外，節目還介紹了3個解決「飛釘」的方法，想不到居然可以做男性專用的乳頭縮小手術？



大家有沒有試過在夏天乘車時，遇到穿背心而又大汗淋漓的人坐在旁邊，雖然你非常反感但又沒辦法開口？日本綜藝節目《タモリ俱樂部》公布了一項調查，共訪問了1605位年齡介乎20至34歲的女性，讓她們選出「夏天時最不能接受的10種男生打扮」，當中遙遙領先的榜首居然是「明顯凸出乳頭的T恤」，有58%女性認為男生「飛釘」是絕對不能接受；而第二名則是「流汗後明顯變色的T恤」，有25.5%女性表示夏天看見這些男生會避之則吉。

男性乳頭激凸的原因有很多種，可能是天生形狀比一般人凸出、或者後天磨擦過多導致脹大，節目組為有「飛釘」煩惱的男生帶來3種解決方法，原來有人研發出男性專用乳貼和內衣，甚至有美容診所推出「男性乳頭縮小手術」，至今已經有過百人做過！👇👇👇點擊圖片看更多👇👇👇

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以下是由1605位日本女生選出「夏天時最不能接受的10種男生打扮」，快看看自己有沒有中招！👇🤣

【第10位】雜亂的腋毛

【第9位】透出內衣的服裝

【第8位】運動背心

【第7位】顯肚腩的T恤

【第6位】穿襪子的沙灘拖鞋

【第5位】強烈香水味

【第4位】只穿打底內衣

【第3位】濕透的T恤

【第2位】流汗後明顯變色的T恤

【第1位】明顯凸出乳頭的T恤

日本綜藝節目《タモリ俱樂部》公布了一項調查，共訪問了1605位年齡介乎20至34歲的女性，讓她們選出「夏天時最不能接受的10種男生打扮」，當中遙遙領先的榜首居然是「明顯凸出乳頭的T恤」。

受訪女生一聽到男生「飛釘」，立即搖頭說不。她們表示完全不想看到男生的乳頭：「為什麼他們要穿這麼薄的衣服？這是強迫我看吧？」有女生則認為：「就算覺得討厭，也不好意思開口。完全不想跟他們走在一起。」但也有例外，有女生認為「帥哥」和「身材健碩有胸肌」的男生乳頭激凸也是可以接受的。

其實不只女生，就連部分男生也覺得「飛釘」很尷尬。節目組為有「飛釘」煩惱的男生帶來3種解決方法。第一樣法寶，「男性專用乳貼」。它就像一塊透明的膠布，但有特別設計的形狀，可以完全貼服乳頭位置。貼上後完全不用擔心「飛釘」問題！第二樣法寶，「防激凸內衣」。

川尻先生因為結婚後突然發福而導致經常「飛釘」，為了解決這個煩惱而發明了這件內衣。內衣總共有三個版本，經過不斷改良後才出現終極防激凸內衣，不但能避免尷尬情況，還通爽透氣。與一般女性內衣不同，胸部位置是網狀構造。

第三樣法寶，「乳頭縮小手術」。有整容及美容診所的理事長元神賢太表示，推出「男性乳頭縮小手術」後已經有過百名男性成功接受手術，總共有3種手術方法，費用大概是30萬日圓（約港幣15000）。

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