安倍晉三逝世｜日警辯疑兇無嗌名零反應正常　美總統保鏢斥4宗罪

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良進行競選演講時不幸遇刺身亡，事件全球震驚，不少人認爲這次事件應該是可以避免的，指責警備做的不完善。有熟悉保鏢機制的警察卻解釋道，因爲兇手當時沒有大叫「安倍」，所以大家才來不及反應，言論再次惹起爭議。



（YouTube：@ANNnewsCH）

安倍晉三被兇手用槍擊心肺停止送院後，因失血過多而死亡。雖然犯人山上徹也被即場控制、拘捕，但有不少日本國民對當日的保安措施表示疑惑和不滿；質疑犯人爲何可以接近到安倍背後卻沒有人阻止。

一個熟悉保鏢機制的警察表示，其實他們有作槍擊的模擬訓練。不過，像這次事件中的犯人一樣忽然拿出槍支射擊的案件時前所未聞。一般都是會大叫「安倍」後才開槍，而且大部份人都會從前方襲擊；這種日本首例的襲擊方法也不能怪保安們反應不來。他的發言令一衆網友傻眼，紛紛吐槽他們是不是看動漫或時代劇看得太多，覺得必須大叫一段台詞、演一下内心戲才會下手。有香港網民表示日本警察期望的情況像大台劇集，要大喊：「受死啦！安倍！熱key 媽s !」，亦疑惑道「日本警察係庇護工場請嘅？」。

日本警察在模擬訓練中預想犯人會先大叫「安倍」後才開槍（YouTube：@ANNnewsCH）

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ANN就事件找來曾負責保護奧巴馬和拜登美國一間知名保鏢公司的CEO分析事件。他表示這件事上日本有4點最失敗！第一點是安倍當日與民衆的距離太接近，站的位置只有很低的防撞欄作分隔，與觀衆的距離亦只有3m；任何人都能輕易接近他。

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奈良縣的警察們事發當時是聽到第一下槍聲才意識到有可疑人士。保鏢公司的CEO講到，從犯人接近、到擺好姿勢開槍應該有1至2秒時間；明明有足夠時間作出反應但卻沒有人有動作。即使不能像電影情節一般完全阻止犯人，但他認爲當時保鏢們絕對能擋在犯人與安倍中間，對攻擊造成阻礙。

加上安倍倒下後，即使犯人已經被制服，但依然有大量警備跑向犯人。CEO表示人力集中在這位犯人身上是很危險的，如果附近還有其他持槍人士那怎麽辦呢？最後他亦提到，政治人物在進行這種公開活動時，應該隨時有醫療團隊和救護車在旁邊待命，並事前確保有需要時可治療的醫院；出事後才叫救護車便已經太遲了……

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日本前首相安倍晉三今早（7月8日）在奈良發表演講時遇刺，心肺停止以直升機送院，及後證實死亡。有電視台在YouTube上直播現場及最新情況，引來日本網民關注。但隨著事件被各國媒體報導，有大量小粉紅湧入留言幸災樂禍……安倍晉三遇刺｜小粉紅湧入電視台直播留言「賀喜」 日本網民震怒👈 👈 👈