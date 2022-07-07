踏入夏天天氣炎熱，很容易就會因爲高溫、缺水而中暑。日本最近天氣酷熱，最高氣溫達到40°C；甚至更創了史上最長，橫跨9日的連續猛暑日（溫度達35°C以上）。自6月起東京已經累積77人因爲中暑而死亡。最近有一位2歲女童就因祖父母疏忽照顧，長時間將她獨留在家中，缺水缺糧中暑慘死……



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日本大阪富田林市2歲女童小野優陽在6月29日下午因爲中暑而在家中慘死。她的祖母46歲的小野真由美和她的丈夫50歲桃田貴徳，在翌日便因疏忽照顧罪而被捕。

根據《每日新聞》報導，女童優陽自2020年半歲起便因受精神虐待，自此與生父母分居，並由親祖母小野真由美與她的丈夫收留。同年6月，未滿1歲的優陽洗澡時便因疑犯真由美沒有看管，而溺水需要送院治理。在2021年6月亦因爲「接送很麻煩」而從幼兒園退園。

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疑犯真由美向警方表示，孫女開始與他們同住的2年期間，他們也曾多次將優陽獨留在家中。優陽會被關在由拆走嬰兒床改造而成的嬰兒圍欄中；圍欄高88cm、長91cm、闊124cm，四邊被封上木板，年幼矮小的優陽無法自行離開。

疑犯兩人供述事發當日，他們為了消除育兒的壓力決定出遊。確認優陽在嬰兒圍欄中安睡後，在清晨5時便帶上5歲兒子3人出發到環球影城遊玩。到了下午4時左右疑犯真由美的另一個15歲兒子放學回家後便發現優陽的異樣，致電真由美告訴她優陽沒有呼吸。疑犯兩人竟指示他向女童淋冷水降溫！1個多小時後才回到家中，報警後證實死亡。

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女童優陽被發現時有吐血痕跡，身體亦已經僵硬。經司法解剖後，當局確認她是因中暑引發脫水症狀而死亡，同時亦確認到她的胃中沒有任何固體食物，代表她最少已經半日沒有進食。調查中警方推測雖然疑犯有開冷氣，但也同時有開窗，當日氣溫高達34.5°C，而疑犯又沒有在嬰兒圍欄裏留下任何食物和水，才會釀成慘劇。

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警方調查案件時發現不少疑點，明明環球影城10時才開園，離疑犯們的家也只有1小時距離，爲何他們要清晨5時出發呢？雖然疑犯們供述他們是先到奈良兜風再去環球影城，但警方確認不到這個行程。經調查後竟發現兩位疑犯早在兩日前的6月27日便與5歲兒子在環球影城附近的酒店入住，28日再移至附近另一間酒店。很有可能是一開始就打算長期滯留在環球影城……

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