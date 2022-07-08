安倍晉三遇刺｜小粉紅湧入電視台直播留言「賀喜」　日本網民震怒

撰文：白兔糖
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日本前首相安倍晉三今早（7月8日）在奈良發表演講時遇刺，心肺停止以直升機送院，及後證實死亡。有電視台在YouTube上直播現場及最新情況，引來日本網民關注。但隨著事件被各國媒體報導，竟有大量小粉紅湧入留言幸災樂禍……

（AP）

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前首相安倍晉三發表演講期間時，遭前海上自衛隊疑犯41歲山上徹也從背後3m開了兩槍。安倍胸口及頸部中槍隨即倒下，心肺停止緊急送院，之後證實死亡。電視台《日テレ》在YouTube上直播事件最新情況，卻有大量小粉紅湧入留言。幸災樂禍地講到「中国人民发来贺电」、「大家理智一点，忍住内心的激动」，令人心寒。

Twitter上亦流傳中國網民在微博有關貼文下留言的截圖，當中不乏「抗日英雄」、「希望人有事」和「有事也是喜逝」等留言。

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有日本網民翻譯留言後表示憤怒，批評小粉紅冷血無恥。但大部份人都擔心安倍的安危，在留言中祈求他可無事生還。

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