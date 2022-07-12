MIRROR演唱會直播$380飛7.15開賣　鏡粉兩原因唔敢買　附購票攻略

MIRROR演唱會早前掀起搶飛熱，大量鏡粉因搶不到門票而不滿。今日（１２日）MakeALive在IG公佈網上直播演唱會詳情，共有三場將會進行網上直播，而網上門票則售$280-$380，雖然價錢不算貴，但有網民指經上次搶飛已經怕怕，坦言「唔敢再買」。



根據MakeALive在IG公佈，將會進行網上直播的場次包括7月30日，7月31日，8月5日，時間由晚上8時15分開始。網上直播的門票將在7月15日中午12時公開發售，售賣時間將截至當晚演場會開場前，即晚上8時15分。

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今次網上直播門票分為兩個價錢，每場$380體驗優惠套裝包括大會主畫面直播及四面台自選直播，同時可使用2部裝置觀賞不同直播畫面；另一個則是MIRO專屬套裝，每場$280，包括大會主畫面直播 、四面台自選直播及MIRO專享後台直播，同時可用3部裝置觀賞不同直播畫面。

MIRROR的12場紅館演唱會一票難求，官方宣布將舉行網上直播。（IG/ @mirror.weare）

雖然不少鏡粉留言表示好過乜都無，密謀定約埋三兩個粉絲夾錢睇直播，但也有鏡粉表示「被騙」過一次不再上當，「已經課咗$440一張飛都冇，仲課去睇mon?」而且以往網上直播演唱會都有不支援電腦裝置的情況，只能在手機APP或iPad上觀看，有網民坦言「唔敢買喎，上次live測試明明有聲，但到直播冇聽，唔敢試啦！」也有海外粉絲未知是否可以收看到，「可能要用VPN先睇到了。」也有網民嫌貴，「咁嘅價錢我寧願等出碟啦！」

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