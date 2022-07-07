相信每個沒有任何工作經驗的應屆畢業生，見工的時候最怕就是被人壓價！有網民近日在社交平台上投稿，指自己剛學完3D設計畢業，以fresh grad的身份搵工，卻始終未有回音，直到早前得到一個見工的機會。原本網民只要求12k月薪，卻依舊被對方狠狠壓價，價錢之低更令網民震驚得第二日即block對方電話！



《IT狗》劇照

近日有網民在Facebook的「奴工處」專頁上投稿，表示自己從ive遊戲設計畢業，但因為覺得遊戲唔啱自己，就再學咗個3D設計。然而，畢業後的搵工之路一直未能順暢，「好多公司都唔請FG」，直到早前收到一間公司的面試機會。

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「咁我就滿心歡喜上去，一入門口就覺得唔對路⋯全公司得兩個人」樓主雖然心暗不妙，但仍然抱住一試的心態去interview。老闆見樓主有學過遊戲設計，已即刻出聲問樓主係咪可以幫手寫埋app，跟住再講到自己公司的OT文化「公司人手就比較少⋯經常都要OT，不過OT係自願，員工OT到第2日返去沖個涼就返嚟做嘢架啦⋯，我哋唔會提供任何車船食飯津貼」。

《IT狗》劇照

這種好聽叫賓至如歸「公司是我家」的文化，事實係奴隸制賣身比公司的工作時數，實在嚇窒樓主！最後講到人工的問題，知道自己是FG的樓主已開價12k，誰知對方竟直接還羞辱價，想用9k就包起樓主成個人！雖然明知會壓價，但這種比最低工資還低的價錢，實在令人感震驚，樓主表示自己第二日已直接block 咗對方電話。

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看到樓主的遭遇後，一眾網民紛紛表示公司出手如此低，竟妄想自己可以買起人哋成個人，仲將依啲荒謬的OT文化講到理所當然咁，完全係人神共憤！「係呀老細，不如咁啦，糧都唔好出啦，我唔使食飯唔使沖涼㗎，光合作用就得㗎喇」、「比機會你申請公屋，仲唔多謝？」、「『自願OT』果下都幾攪笑」、「佢仲要好似好自豪嗰下威囉」、「仲低過亞菠蘿雪糕姐姐」。

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到了最後一個學年，有不少大學生都會做實習賺取工作經驗。日前就有一位實習生分享自己在實習時因爲提早完成工作「撳手機」休息被公司解僱。他到網上討論區訴苦後，更被該公司要求刪除貼文、道歉，甚至可能會作出法律行動……

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