【公務員加薪】大部分公務員職位在不少人眼中都是筍工，慣性加薪的公務員面對今年只得2.5%增幅，有人坦言極度不滿。一名曾擔當主任級職位的公務員就在討論區發文，表示政府僱員根本不值得加人工。



警察員佐級協會主席林志偉表示，極度不滿加薪2.5% / 資料圖片

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日前行政長官會同行政會議同意，提出為各級公務員薪酬劃一上調2.5%，比起很多私人企業的加薪幅度還要低，引起部份公務員不滿，警察評議會代表、員佐級協會主席林志偉更表示「極度不滿」，要求見特首李家超以表達訴求。

公務員不值得加人工？/ 《無法成為野獸的我們》

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有網民在連登討論區發文，指公務員的工作量及水平與人工成正比，獲另一名聲稱是前公務員的網民回應，表示政府大部份僱員根本Overpay。這位前公務員透露自己曾是要考JRE（聯合招聘考試）入職的主任級職位，現時已辭職並離港，他指出6點理據。

👇點撃圖片看6個公務員不值得加人工的理據👇

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【1】工作困難程度及薪酬不合比例

很多工作只是手板眼見功夫，人工卻分分鐘是別人「打生打死，跑好多數」才賺到的金額，「總薪級表34至44級嗰班（月薪$74,515至$110,170），工作困難程度分分鐘只係普通商界Assistant Manager至Manager之間嘅級數。」

【2】高級公務員生產力及執行力低

職級較高的公務員，如AO或者首長級的生產力和執行力非常低，他形容這班人矯枉過正到極點：「常任秘書長（首長級最高級別D8公務員）改grammar同標點，部分EO更加病態到去執spacing、行距，坦白講不如搵個語文系畢業嘅大學生做晒你哋啲嘢得啦。」

樓主續道：「你班人淨係做admin嘢，最多少少management work真係多謝晒。普通一個市民會唔會care你份文件fullstop之後係咪兩個spaces，brief folders啲flags整得有幾靚？」

【3】公務員工作能力下降

樓主指出殖民地時代的首席助理司（即現時的首席助理秘書長）其實薪級只是D2，幾乎是首長級公務員底層，已經可以推動一個法案或政策。相反現時首長級公務員的工作只是「日日交吓brief，回應吓啲calls for return又一日」。

【4】未必個個部門都好忙

樓主觀察所得，雖然疫情下很多公務員都很辛苦，工作以外更要幫手防疫甚至OT，或者一些勞苦功高的部門，例如漁護署負責修復郊野公園的人員，不過亦有大把人彈閘收工，即是收工時間前5至10分鐘執好東西，一夠鐘便準時起身離開office。

【5】福利已比私人企業好

公務員人工之所以比出面高，是因為政府要穩定，願意出多少少錢留人，但其實還有歷史因素。港英政府為了吸引英國本土人才來港工作，所以人工設定得比較高，福利亦比較好，如子女教育津貼。

【5】福利已比私人企業好

如今公務員大部份都是香港人，既然已有超班福利，加上工作不算困難，實在不值得獲得比市價可觀的人工。

【6】大部分公務員都是科技白痴

樓主強調此情況適用於有一定年紀的老細級，即總薪級表45級（月薪$117,580）以上人士。他形容這班人都是不思進取的科技白痴：「搵資料分分鐘仲係叫人喺一堆paper files裡面翻箱倒櫃，又點可能追上時代步伐，給予優質嘅公共服務普羅大眾？」

例如李嘉誠在疫情初期曾推出「應急錢」計劃，當時已用上Google AI處理申請，「對比政府派關愛共享計劃嗰$4,000，你就知道佢哋科技盲係幾咁嚴重。提供唔到適切而有效率嘅服務，又憑乜嘢攞咁高人工？」

網民看見樓主的理性討論都表示十分認同：「其實唔止overpaid，亦牽涉鐵飯碗問題，科技盲嗰啲應該要炒咗佢」、「公務員廢到私人企業唔認年資就知咩事」、「啲人當初入得政府 都係因為高薪又hea，唔通係因為係上進想學嘢咩？而家多少少嘢做就呻呢樣嗰樣。」留言說說你的看法吧！

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