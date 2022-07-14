Apple開學優惠2022｜Macbook Pro減高達$2300、合資格仲送AirPods

踏入大學階段，一部性能好的電腦絕對是不可或缺的。Apple最近就推出開學優惠，各款Macbook、iPad大劈價，由即日起合資格人士可以教育優惠價格購買產品；更會獲贈第2代AirPods！



👉DSE考生大學選科參考 8大院校畢業生月薪一覽 邊科先係真乞食？

Apple推出2022年開學優惠，由即日起至 9 月26 日；適用於在學及已獲取錄的大專院校學生，以及各年級的教職員。當中包括MacBook Air、Macbook Pro、iMac、iPad Air及iPad Pro。成爲大學生後，無論做project，定寫論文時都會用到電腦，快啲睇吓邊樣啱你啦！

+ 1

👉00後港人移民英國 麥當勞打工1個月揭行內秘聞 最怕啲客咁做！

iPad Air由$4399起就可以買到，而配備最新M2晶片的13吋Macbook Pro亦由$11,499減至$10,749（512GB）。以上產品全部都會附送第2代Airpods，加$400可升級至第3代，$900升至Airpods Pro。每位合資格購買人購買合資格 Mac 或合資格 iPad，只限獲得一副 AirPods。

當中減價最多的是16吋Macbook Pro（10核心CPU/32核心GPU/32GB統一記憶體/1TB SSD 儲存）,由原價大減$2300，以$24,999便可以入手。除此以外，購買AppleCare+服務計劃更有八折優惠；但要注意這項優惠只適用於推廣優惠期内購買的合資格產品，並不可以與其他教育優惠合併使用。

同場加映：健康碼丨安心出行實名登記 3類人限制一文睇清 咩情況會變紅色?

【安心出行／實名制／紅黃綠碼／健康碼／盧寵茂／電子手環】盧寵茂在TVB節目上表示，安心出行在未來會改為實名制，配合紅、黃、綠3種健康碼以杜絕確診者走入社區，新政策又有甚麼注意事項呢？《Opener》解答你6大迷思！健康碼丨安心出行實名登記 3類人限制一文睇清 咩情況會變紅色?👈 👈 👈