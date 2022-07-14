李家超籲為大熊貓「安安」 集氣　7件事揭「情路坎坷」從不愛佳佳

【安安/海洋公園/熊貓/大熊貓】安安近日傳來食慾不振的消息，令人擔心其健康，海洋公園更呼籲市民為牠集氣，連特首李家超都在facebook發文，指特首辦曾致電園方了解，更擔心安安的狀況。其實今年36歲的安安，換作人類歲數已是108歲，踏入熊瑞。安安在香港生活了23年，是第一代來港的熊貓，也是海洋公園的皇牌，多年來不少市民為一睹其容貌在館內靜候。你對牠了解又有多深呢？



👉瞓覺都會瞓錯？專家揭1個睡姿成「睡眠最大禁忌」網民:咁瞓先舒服

海洋公園昨日（14日)在FB專頁發帖文表示，大熊貓安安過去兩星期出現食慾不振，所以未有在展館與大家見面，園方更呼籲市民為安安集氣，引起市民關注。1986年出世的安安今年36歲，換作人類歲數已是108歲人瑞爺爺，現時是世上最長壽的雄性人工飼養大熊貓，而與牠一同前來的雌性大熊貓佳佳已於2016年逝世。而安安近年也患有老人病，如高血壓、關節痛和白內障，園方也相當擔心安安的健康狀況。

佳佳已於2016年逝世 / 資料圖片

雖然安安、佳佳在1999年一同來到香港，不過有指兩熊並不相愛。其實兩隻大熊貓相差8年，佳佳當年已等於人類60歲的阿婆，反觀之後才加入、同年出世的樂樂、盈盈就有試過成功懷孕，有網民笑指或許年紀差距對當時人類36歲、壯年的安安有好大影響。

👇點撃圖片看安安有咩秘聞👇

+ 3

👉104個地區民眾智商最新排名！香港人IQ低過伊朗、美國幾乎排包尾

👉性愛冷知識｜愛愛突然呠一聲竟是陰道放屁 專家揭成因及改善方法

佳佳來港前已經是「人妻」，在四川卧龍保護大熊貓研究中心誕下6名子女。雖然已是婆婆，不過佳佳在香港時都有發情，海洋公園就曾發現牠雌激素上升，如擦屁股留體味、活動量增加但食量減少、向後行等，甚至在水池邊玩濕身引誘，吸引異性目光。

樂樂、盈盈 / 資料圖片

據了解，園方都曾考慮讓二熊交配繁殖下一代，可惜安安對佳佳「襄王無夢」，有飼養員過往接受訪問時更曾表示，安安見到佳佳會追住攻擊，而佳佳由於「年事已高」，再懷孕會有一定風險，所以最後園方都放棄，讓牠們分房瞓。

有網民表示安安一生「情路坎坷」，「可能連女仔隻手都冇拖過」便步入人生黃昏，你又怎麼看呢？留言說說吧！

同場加映：日水族館慳成本換糧貴魚變劣食 企鵝水獺集體罷食超寸激死飼養員

日本最近不但匯率大跌，物價也持續高企，令人民的生活費大升。但原來受到影響的不只是人類，還有水族館裏的企鵝們？原來水族館為慳成本犧牲動物，換上比較便宜的糧食；但企鵝們現在竟然集體罷食！究竟這個問題可以如何解決呢？

👉日水族館慳成本換糧貴魚變劣食 企鵝水獺集體罷食超寸激死飼養員