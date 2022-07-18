公務員政府工｜選舉事務處請選舉助理　月薪26K無需經驗+任何學位

【公務員/政府工/選舉事務處】政府一直釋出不少職位，最近選舉事務處亦刊登空缺聘請選舉助理。雖然是非公務員職位，但勝在持有大學學位就可以申請，月薪亦有$26,990。



👉新巴城巴合併丨網民難忘當年中巴黐線事跡 巴士脫班400人困山頂

選舉助理是非公務員職位，合約期是3至6個月。申請人需要有本港大學學位或同等學歷，亦需要在DSE或會考中英文兩科獲得2級或以上成績或同等學歷。要求不高，但月薪也有$26,990，主要協助籌備和進行有關選舉及選民登記的工作。

👇👇👇即睇選舉助理要求及待遇👇👇👇

+ 1

選舉事務處選舉助理職位截止申請日期是2022年7月25日（一），有興趣的大家要儘快申請啦！

👉的士加價｜7.17紅的起錶加至$27 10件香港人先明嘅搭的士血與淚

同場加映：政府工｜香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬

【紀律部隊/政府工/懲教處/消防處/香港海關/警務處/入境事務處】政府工的薪酬待遇與穩定性，是不少市民選擇就職的原因。其實除了一般的文職工作外，紀律部隊方面亦有大量空缺進行招聘。有興趣的申請者可於公務員事務局網站下載申請表格，或於民政諮詢中心或勞工處中心索取。👉👉👉政府工｜香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬