相信大家對「冰上王子」羽生結弦有一定認識，雖然去年北京冬奧他最終沒有達成3連霸，以第4位完成賽事，但他的人氣沒有絲毫減弱。賽後一直有傳羽生將會退出花式溜冰第一線，而今日（19日）下午他將會進行記者會表明自己今後的活動意向。在揭曉他的決定前，就讓我們一起重溫一下這位「冰上王子」的魅力和刻苦經歷吧！



羽生結弦（Getty Images）

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在2014年俄羅斯索契和2018年韓國平昌兩屆冬奧衛冕冠軍後，羽生結弦爲自己訂立了跳出4A 空中旋轉四周半了新的目標。在去年北京冬奧，他雖然在跳出4A後跌倒了，但依然獲得國際滑冰聯盟認定。憑著毅力一次又一次實現自己目標的「冰上王子」，到底是何等人物呢？

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羽生結弦清秀的樣貌和人格魅力多年來俘虜了萬千粉絲。宣佈今日下午舉行記者會後，有不少媒體爭相報導「羽生結弦引退」，令大批粉絲不滿。批評他們帶風向、扭曲事實；即使羽生還沒有親口向粉絲交代決定，但仍自行報導他將會退出第一線，是對他希望「親口報告」的決定極不尊重！

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