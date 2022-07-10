日本最近不但匯率大跌，物價也持續高企，令人民的生活費大升。但原來受到影響的不只是人類，還有水族館裏的企鵝們？原來水族館為慳成本犧牲動物，換上比較便宜的糧食；但企鵝們現在竟然集體罷食！究竟這個問題可以如何解決呢？......



（YouTube：@ANNnewsCH）

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位於日本神奈川縣的箱根園水族館日前接受ANN訪問時表示他們平常會用竹莢魚餵飼館内的企鵝。但最近竹莢魚的價錢大升接近3份之1，於是他們決定使用較便宜的鯖魚代替，將食糧整體的3至4成改爲鯖魚。

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誰知……轉了新食糧後，企鵝們竟然罷吃！當飼養員將鯖魚遞到企鵝的面前時，牠一臉嫌棄撇頭不吃。飼養員小杉智花表示企鵝當中明顯分了吃和不吃兩派；雖然如此他們也不會逼企鵝們一定要吃鯖魚，惟有只餵給願意吃的企鵝。

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其實館内的水獺也是餵食竹莢魚的，換了鯖魚也有部份水獺不願意吃，即使已經放進嘴裏也會吐出來。想不到動物們也會像人類一樣嘴刁啊！

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