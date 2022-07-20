I SWIM丨Edan Jeffrey後巷被毒打激似大台　網民選10大最難頂膠劇

ViuTV《I SWIM》自開播以來已有不少劇情令網民「看不順眼」，但播到結局篇、昨（7月19日）晚的第7集，情節未見有太大突破之餘膠味反而更嚴重，有網民在IG細數本集近20個不合理位，指劇中學校的一切設定都相當離地，直逼大台！



「啟賢中學」泳隊被「冠中書院」泳隊（白衫者）毒打 / 《I SWIM》

第7集一眾主角所屬的「啟賢中學」泳隊眾人，友誼賽勝出後竟被對手「冠中書院」的泳隊成員前後夾擊拎棍追打報復，無體育精神之餘亦似乎違背傳統名校的故事設定，令「私了」一幕成為本集MVP。

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同集其他情節，如比賽時「冠中書院」學生在自家校長面前向「啟賢中學」喝倒彩、評述員在看台開咪講比賽、Miss翁（吳海昕 飾）帶學生李馬榮（呂爵安 飾）回家洗傷口等都不太貼近現實生活。網民坦言離譜程度直逼大台：「Band 1學校搞到Band 3咁」、「輸咗就好似黑社會咁亂棍打人，個Miss淨係識匿埋學生後面又唔報警」、「每集都尷尬出新高度」。

評述員要在看台開咪講比賽 / 《I SWIM》

早前連登網民「吳海英」發文盤點了10個TVB近代劇集的膠位，除了Laughing哥謝天華經典的單手爬山講電話、關禮傑跳樓等，亦有不少「後起之秀」，一起來看看有哪些吧！

👇點撃圖片看10個TVB劇集膠位👇

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有網民認為，《I SWIM》劇情和現實有少許不同都情有可原，但故事是導演的親身經歷，與現實差太遠就的確有點過份。大家印象最深的膠劇是哪套呢？留言分享一下吧！

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