DSE放榜2026｜盤點90後00後男女神公開試成績　港姐誰是新晉學霸?

【DSE／DSE2026／文憑試／文憑試2026】2026年DSE中學文憑試7月15日放榜，結果已塵埃落定，希望各位考生都積極找尋適合自己的方向！娛樂圈不少藝人亦跟大家一樣經歷過公開試，當你看過他們的分數以及入行前的方向後，便會發現「條條大路通羅馬」！



娛樂圈中不少藝人其實是學霸！（Instagram@shamshirley、ansonlht）

DSE轉眼間已舉辦了15屆，不少近年才出道的明星其實都好年輕，早已不是會考年代的考生！例如大家所熟悉的呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）就是MIRROR中的兩位DSE高材生，分別考入香港大學及城市大學，師妹COLLAR同樣有兩位高手！

TVB的學術擔當是鄧卓殷，她的DSE分數是？（IG @amber.tcy）

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【1】Anson Lo@MIRROR

Anson Lo中學就讀區內Band1學校保良局羅傑承（一九八三）中學，DSE考獲最佳五科23分。中文科5*，英文科考獲5，其他科目則是4級，總分23分，絕對稱得上是高材生！考入香港城市大學工商管理學士(商業分析)學系，但因醉心跳舞加上科目不適合而退學。

【2】Edan@MIRROR

Edan中學畢業於可風中學，DSE考獲最佳五科25分成續，平均每科有5！曾在訪問中透露本身預計只能考獲20分，但成績卻喜出望外，因此在選科上有不少選擇。

Edan最後聽從老師意見入讀香港大學工商管理學學士（資訊系統）。他曾表示自己揀錯科，順利畢業全靠每次溫習苦讀才過到關，寄語大家不妨根據自己興趣選科。

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【3】梁業（肥仔）@ERROR

憑《全民造星》出道的肥仔於會考考獲6分成績。其後就讀IVE數碼電視及高級動態影像課程，加入ERROR前擔任舞蹈導師。

【4】Ivy@COLLAR Ivy So

畢業於藍田聖保祿中學，她曾分享自己的中學選修科，包括中史、中國文學及生物，DSE成績21分。中文科5級（卷一閱讀 5**）、Bio則取得3，她完成理工大學香港專上學院（HKCC）健康學副學士後，轉入中文大學護理系Year 3。 Ivy因參加《全民造星IV》而從中大退學，現時是女團COLLAR成員。

【5】沈殷怡 Shirley

ViuTV女神Shirley就讀傳統名校聖保羅男女中學，並於DSE考獲4科5**佳績。 Shirley憑着佳績獲全額獎學金入讀上海復旦大學法律系，其後回港在香港中文大學修讀法律系碩士。絕對美貌與智慧並重！本來應向着法律方向發展的Shirley最後卻加入了娛樂圈，只因為覺得做律師樓太悶了！

【6】陳苡臻 Jessica

YouTube頻道「試當真」成員、游學修女友Jessica曾透露自己DSE最佳五科考獲超過20分，畢業於香港城市大學工商管理學士（主修金融），更強調是DSE直入大學。Jessica曾透露自己DSE最佳五科考獲超過20分，畢業於香港城市大學工商管理學士（主修金融），更強調是DSE直入大學。

【7】馮盈盈

港姐冠軍馮盈盈曾就讀石硤尾區內名校寶血會上智英文書院，為首屆DSE考生。她考獲最佳五科28分，當中英文、通識均有5*，絕對是高材生。最後順利考入自己的心儀學科香港大學食品及營養學系，以二級榮譽乙等成績畢業。

【8】何依婷

首屆DSE考生還有香港小姐亞軍何依婷！她在DSE考獲最佳五科27分成績，並入讀香港城市大學商學院資訊系統學系（環球商業系統管理）。大學GPA平均有3.5，更曾到美國史丹福大學、英國列斯大學及中國上海復旦大學作交換生。

【9】戴祖儀

戴祖儀入行前都是位高材生，DSE成績為最佳五科25分，當中有一科5*、三科5及兩科4。入行前都是位高材生，DSE成績為最佳五科25分，當中有一科5*、三科5及兩科4。據知因為揀錯科而沒有選擇在港就讀大學，轉攻英國入讀名牌大學萊斯特大學法律系！

【10】鄧卓殷

2018年奪港姐亞軍兼最上鏡小姐的鄧卓殷，中學時期就讀傳統名校協恩中學，DSE成績當然不錯！ DSE最佳五科考獲33分，當中有4科5**，其後入讀香港大學建築系更以一級榮譽成績畢業。畢業後繼續進修建築系碩士，成為TVB又一位高學歷藝人。

【11】Candy@COLLAR

曾就讀香港神託會培基書院，中學時期是籃球和田徑隊成員，而DSE成績也不錯，數學及經濟科取得5*，其餘為4分，最佳5科有26分。畢業後入讀城市大學社會科學學士心理學系，因參加《全民造星IV》出道而申請休學一個學期。

【12】陳曉華 Hera

2018年港姐冠軍Hera是香港真光女書院畢業生，DSE以最佳5科27分考入中大護理學系，在學期間更獲頒發「鄭棟材獎學金」。2018年港姐冠軍Hera是香港真光女書院畢業生，DSE以最佳5科27分考入中大護理學系，在學期間更獲頒發「鄭棟材獎學金」。

【13】王嘉慧

2021年殺入香港小姐最後五強的王嘉慧, 中學讀名校聖保羅男女中學，到英國升學後以英國公開試GCE AL 5*成績入讀倫敦大學學院（UCL College）心理學，並獲得一級榮譽及Dean‘s honour list，返港後再讀咗兩年中大法律博士（Juris Doctor）碩士課程。王嘉慧家底雄厚，爸爸有「內地傢俬大王」之稱，公司曾在美國上巿，擁達300多間加盟店。

【14】麥明詩

說到女學霸，又怎能沒有麥明詩? 她2009年會考十優狀元，會考後赴英國修讀預科，2011年入讀劍橋大學紐納姆學院法律系，2014年畢業取得法律學學士學位二級榮譽。畢業後曾報考美國紐約州律師考試（New York Bar Examination）獲及格成績，近年暫時淡岀娛樂圈，於跨國公司擔任商業顧問。

【15】小麻

連登女神YouTuber小麻的DSE最佳五科考獲26分，雖然成績不俗，但小麻自己覺得不算高分，指港大好多人比她高分。她就讀港大社會科學學院，主修地理及教育。

【16】游學修@試當真

游學修亦曾公佈自己會考成績，他在會考考獲17分。他分享當時分數雖然夠分升讀中六，但不能升上原校，感到彷徨。

【17】黃明德

黃明德中學就讀於賽馬會體藝中學，他指公開試成績比預期好。他原本估計自己僅有15、16分，結果考得共20分，最佳五科考獲18分。

【18】朱Mic@小薯茄

朱Mic的DSE最佳五科考獲20分，他指原本預計自己只有十三、四分，覺得分數比預期好。但他亦覺得分數好中間，對分數有迷惘，曾考慮過重修，但最後決定參與大學聯招，就讀嶺南大學工商管理學士。