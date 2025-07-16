DSE放榜｜17個放榜經歷回望得啖笑　以為炒硬變狀元、醉住拎Cert

2025年DSE中學文憑試今日（16日）放榜，不論結果如何，放榜日定必是眾考生人生中難忘的一天。有網民回憶過往放榜日的趣事，當中「有辣有唔辣」，應屆考生不妨從中找點安慰。



眾網民的放榜日分享中，不乏驚喜與勵志兼備的故事，有人以為考得低分卻變狀元、亦有人感慨萬分，就算考得好成績，依然忍不住落淚。不過不論甚麼經歷，不少網民均表示「而家回望返真係得啖笑」，又寄望應屆考生DSE只是人生中其中一關，就算考得不如理想依然有機會升讀大學，總之總有條路畀你行。

大家當年的放榜日又是怎樣的景象？（《教束》劇照）

分享當中不乏疫情期間的考生，只能留在家中等待Email通知考試成績，苦等半小時還沒收到，結果卻原來是因為成績寄往電郵垃圾箱……

👇👇👇點圖睇網民們回顧放榜日嘅各種經歷👇👇👇

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【1.爆冷】

校工一見到我話我有 3 個 A，

老師話我爆冷。

利申：我考 A level

【2.搞錯晒】

我淨係記得有個同學串柒柒以為自己入硬 medic，

結果得 10 幾分畀人笑。

反而我個 frd 放榜前話自己炒硬，

結果做咗狀元。

【3.知足】

自己讀書唔叻，

見到自己攞 5 條 2 嗰下已經好開心，

跟住即刻仆去 IVE。

途中一度興奮到搭錯車。

【4.經典活動】

約埋班同學唱通宵 K 等第二朝一齊返學校拎成績表。

【5. 先聲奪人】

班主任好憎我，因為成日去玩唔聽書，做咩都俾佢針對。

佢睇死我升唔返原校，但我會考前幾個月狂讀書最尾升到。

放榜嗰陣佢同我講，估你唔到喎，升得返喺度篤眼篤鼻。

我同佢講：你收我就入？跟住直接行出學校，

報咗第二間，兩年後再讀大學，依家做緊律師。

【6. DSE 大冒險】

中文一向唔算好，

我仲要係第二屆望住第一屆勁多人有幾粒星但中文 2 咗要 retake。

考嗰陣試新 skills，

而家諗返都覺得係好冒險嘅寫法，

作文同綜合考完幾個月一路驚被當離題。

【7. DSE 大冒險】

好記得嗰日中文老師一入到課室無啦啦畀隻手指公我，

我仲好失禮咁當住全班面大聲問佢我個分入唔入到大學，

佢諗咗兩秒答：入到。

收到成績見到中文 5** 咗。

【8. 我只想哭】

當年拎完張嘢，

不自覺流眼淚，

都唔知喊乜，

就係好想喊。

【9. 結局大反轉】

放榜日仲要畀訓導捉頭髮……

返到班房已經齊人派緊成績，

派到我嗰陣畀班主任話我今次失手，Jupas 連 degree 都入唔到。

之後去外國升學教育展兜咗個圈，

返屋企頹咗幾日決定讀 asso，而家已經讀緊 PhD。

【10. 深刻領悟】

第一次放榜，腦海空白，見大家好開心傾入咩 U。

自己冇書讀，啲教畜都唔會睬你。

第二次放榜，喜出望外，入咗三大事業科。

上一年啲老師同學即刻恭喜你，嗰下明白到人就係咁現實，

見高拜見低踩。

【11. 施施然】

知道自己入 I 大（IVE），

所以專登施施然返學校拎成績，

冇準時出現，

但比 Miss 話……

【12. 判斷錯誤】

當年因為儀容問題同校長頂撞咗幾句，

成個 F.6 都比校長針對，但以為我係唔讀書嘅飛仔，

一喺走廊撞到佢就捉住我嚟鬧。

到放榜嗰日喺禮堂，成績好嘅會叫上台頒 cert，

我係其中一個。

【13. 有酒今朝醉】

醉到仆街，

Wing 住上台拎，

之後喺度喊。

到依家都唔知喊乜，

明明係自己 expect 個 grade 嚟。

【14. 垃圾郵件】

上年 email 放榜等咗半個鐘都冇，

結果原來喺垃圾郵件到……

【15. 開心到喊】

我間中學收到成績單後會按成績優劣排先後次序，

即係第一張就係狀元咁。放榜嗰日一入學校啲老師已經望住我笑。

上到 Hall 班主任 WhatsApp 我：我嗰張係第一張。

跟住我就喊咗，嚇親阿爸阿媽，其他家長仲安慰我

話考得唔好唔緊要有好多出路。（其實幾 warm）

【16. 失約】

成班前一晚話放咗榜一齊去飲茶，

點知朝早個個趕住去報 asso……

【17. 睇人 XX 最開心】

記得有個同學平時串 77，

話要入港大，

連中大都嫌棄。

最後考得個十幾分，

喊到傻咗，我係隔離笑。

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