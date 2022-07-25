(G)I-DLE舒華招牌笑容同呢隻Pokémon撞樣　網民狂笑：人間水魚

貓相、狗相、兔子相、小鹿相……韓國人很喜歡用動物分門別類來形容一個人的外貌，演藝圈更是出現許多「XX相代表男神、女神」，甚至還有進化版的《Pokémon》系列長相，像是著名的「人間車厘龜」MAMAMOO頌樂、Red Velvet Irene菊草葉、伊貝子瑜、皮皮伯賢，連國民初戀秀智都被說撞臉小火龍，最近的新版寶可夢圖鑑又＋1了！



今年以回歸曲〈TOMBOY〉聲勢暴漲的韓國人氣女團「(G)I-DLE」，最近勤跑校慶祭典、音樂節狂吸粉，成為「新一代大學慶典女神團」，台灣籍成員「葉舒華」的亮眼表現、爆笑舉動（？）也成為關注焦點，前不久才因為潑水節事故洗版新聞版面的他，又被網友們發現居然撞臉這一位…？（ (G)I-DLE舒華公演「被水槍炸到表情失控」！）

【圖輯】《Pokémon》系列真人版「大量發生」超神對比圖全網瘋傳（點圖放大看對比圖及更多(G)I-DLE舒華美照👇👇👇）

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近期都以「復古港姐風泡麵捲」締造一波波傳奇美圖的舒華，除了一堆絕美高清照成為傳奇之外，居然也被發現這個笑容越看越像…某個非人角色（笑），韓網友整理出一系列舒華的影片、照片，與《Pokémon》的「烏波」做比對，圓圓的下巴、清澈的眼神、加上那個微笑弧度，根本就是舒華本人吧？

尤其是在官方YouTube上傳的最新一集I-LOG中，舒華一出場的那個招牌笑容，馬上被網友後製，大呼：「真的很神似」，網友們一看也紛紛大表贊同：「超像、超可愛」、「人間水魚」、「原來是水魚寶可夢啊～」

百萬博主狂翻牌！珍貴私訊卻只回「一個字」

熱愛在個人SNS上與粉絲互動的舒華，常常因為直率的黑洞發言登上熱搜（笑），近日直線晉升為「微博百萬博主」，他馬上自拍一段影片感謝粉絲，配文也很有個人風格寫下：「謝謝大家支持美女的微博」，立刻吸引大批粉絲湧入留言，他也心情大好（？）瘋狂翻牌啦！

在一名粉絲天花亂墜的狂撩「在麥當勞點不到舒華寶」的留言下，本尊幽默回應：「不能當奧客喔！」同時還自己留言給自己驚呼：「天阿！我影片上好多留言」，接著連同團成員雨琦都來湊熱鬧，甚至還有粉絲小盒子舒華「寶」，居然收到本尊回覆，不過打開卻只有一個字「痾」，搞笑回應引發爆笑～（秀婷幽默的正常發揮XD）

【同場加映】宋智雅戰勝醜聞復出網民勁Like 韓國10大最強水著女神誰最養眼？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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