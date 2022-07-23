日網瘋傳心理測驗　從作息習慣看隱藏性格　動物4選1你是哪類型？

有人早上鬧鐘一響便能立刻起床，亦有人不擅長早起，反而到了晚上才是最精神的。日本網站Questi最近就分享一個測驗，只需要根據你平常的作息選一隻動物，便可以看穿你的隱藏性格。當中選這隻動物，則代表你是一個我行我素的人……



（Questi 網站截圖）

【問題】你屬於以下哪一種作息類型呢？

【獅子型】：早上最精神

【熊型】：下午最活躍

【狼型】：喜歡晚上活動

【海豚型】：睡眠時間短也OK

👇👇👇即睇你的隱藏性格👇👇👇

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【獅子型】——早上最精神

隱藏性格：

 現實主義、有野心

 樂觀努力

 做事主動、有計劃性

 有領導才能

【熊型】——下午最活躍

隱藏性格：

 友善、親切、隨和

 有挑戰精神

 有點社交恐懼，喜歡待在熟悉的地方

 避免與人有衝突

【狼型】——喜歡晚上活動

隱藏性格：

 喜歡嘗試新事物、追求刺激

 有創意、不被框架所限

 看心情做事、我行我素

 喜歡思考

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【海豚型】——睡眠時間短也OK

隱藏性格：

 有點神經質、纖細敏感

 謹慎、容易擔憂

 完美主義者、執著細節

 缺乏健康意識

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