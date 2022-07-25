林超英34.9ºC唔開冷氣網民讚犀利　風扇降溫做漏4件事全屋變蒸爐

【林超英/冷氣/風扇】連日氣溫高達36度，相信不少人已經投降轉開冷氣，像前天文台台長林超英一樣堅持只開風扇實在有難度。想開風扇又要夠涼？對正自己狂吹未必是最好的方法，善用以下幾個竅門，分分鐘會發現風扇降溫已經足夠！



前天文台台長林超英一直堅持盡量不開冷氣，以減少對環境的傷害。他近日在社交平台發文，指自己在家工作時仍是使用小風扇製造氣流：「感謝15cm USB 風扇，相對濕度60%左右，熱，但不辛苦。」而他即場測出來的氣溫是34.9度。

雖然開冷氣的確好爽，不過都會造成碳排放及令天氣更加熱，試試以下這些開風扇的方法，其實可能比你想像中更涼快。

👇點撃圖片開風扇4個更涼快秘技👇

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很多網民都表示林超英身體力行不開冷氣的做法其實很有型，「型嘅講真，連登仔除咗話較低一兩度都諗唔到嘢反駁」、「越咁講就越想知佢幾多度先會頂唔順開冷氣」、「舊一代嘅人好多都係咁，但年中好多老人家因為夜晚太熱心臟病發，所以真係建議佢瞓覺開，尤其呢一兩個月。」你又有甚麼看法呢？留言說說吧！

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英國預測最近兩天氣溫可能會高達41°C，向國內多個地區發佈史上首個紅色極端高溫警告。當地國防部的停機坪甚至熱到融，要轉至另一個機場升降。有移民英國的港人YouTuber最近亦表示，「英國夏天熱起上嚟都真係幾難頂」，坐上私家車時所有東西都「辣手」，好像回到香港露天停車場一般，有一種既熟悉又陌生的感覺啊！

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