2026 夏日止汗全攻略｜造型師揭韓星乾爽秘密　4 爆汗部位急救法

近日氣溫炎熱，離開冷氣地方一陣即刻熱到流汗，隨時衣服都濕透。韓國YouTuber教大家一招對付，大大減少汗水沾濕衣物的煩惱，而且還十分萬能，可應用在T恤腋下位、內衣等地方！



夏天腋下易出汗，舉手時才發現衣物濕透的話就很尷尬

YouTuber「AliceFunk」同時是一名造型師，她今次介紹的護墊吸汗奇招是韓國女星及女團都會用上的。Alice表示咪高風可能會錄到冷氣聲，所以有時在攝影棚也未必可以開冷氣，萬一錄影時腋下濕透，舉手時才發現衣物濕透的話就很尷尬。夏天易出汗的你，都不妨參考一下。

👇點撃圖片看4個易出汗部位點解決👇

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【1】貼身內衣

貼身內衣如胸圍，一出汗便會「一撻撻」加十分侷促，有汗漬之外對皮膚也不好。如圖在內裡打橫貼上兩塊護墊，就可以輕鬆免去煩惱。

【2】腋下位

腋下濕透絕對是最尷尬場面之一，先將衣服反轉，根據「骨位」如圖打橫貼上護墊便完成。實測證明淺色衣服都不會透，Alice提醒可以按照袖長修剪護墊再黏貼，避免護墊突出。

一招防止爆汗問題 / YouTube @AliceFunk

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【3】Cap帽

出街無Set頭的話很多人都會選擇戴帽，內裡緊貼額頭及髮際線、易出汗出油的位置都可以貼護墊。

【4】波鞋

受腳汗及腳臭所苦？貼上護墊吸走多餘汗水，著上波鞋比較乾爽也大大減低焗臭腳的機會。

夏日熱辣辣，只要學識這幾招防止爆汗問題，即使在室外逗留一整天也不怕了。

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