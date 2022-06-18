【口臭/口氣/解決/香口膠/漱口】口氣問題防不勝防，即使可能只是吃了重口味食物，異味都會一直殘留於口中，相當尷尬。萬一有口氣，哪種方法可最有效馬上解決？長遠而言又如何防口臭？韓國有醫生拆解了3種常見方法，一起看看吧！



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口臭問題困擾著不少人，小至吃了重口味的食物令口腔有異味，大至身體問題，特別現在日日都要戴口罩，自己聞到口氣之餘更怕一除罩「臭暈」另一半。韓國首爾大學醫院就請來該院牙科教授金主植（音譯，김주식）拍片拆解3種消除口臭的方法，到底哪種方式最有效呢？

👇點撃圖片看3種消除口臭方法有咩分別👇

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【1】吃香口膠

原來吃香口膠都有少少用，原理是帶走口水，令口腔變得清新。醫生提醒長期咀嚼香口膠的同時都要留意下顎關節受損的問題，不過如果口氣太嚴重，吃再多香口膠也沒用。

【2】用漱口水

漱口水的酒精會令嘴巴乾燥以及刺激到口腔，對於口氣清新只有暫時的幫助。想透過漱口徹底清除口臭問題，記得用無酒精的漱口水，並按照產品說明使用。

【3】刷很多次牙

刷牙是有助消除口氣的，不過都要小心部分牙膏的泡沫含有介面活性劑，同樣會令口腔乾燥，所以刷完牙要好好漱口，或直接選用不含介面活性劑的牙膏。

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解決口臭最有效方法

要解決口臭就要先減少口腔內的細菌，醫生指出比起只用牙刷刷毛位置刷牙，以背後凹凸位置清潔舌頭更加有效。想預防口氣的話記得定期洗牙，也要以正確方式刷牙。

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