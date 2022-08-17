超準！秒測別人眼中的你和真實的自己有什麼分別　選獅子裝作堅強

很時候，我們都很好奇我們在別人眼裡是個怎樣的人，身邊的人覺得自己是怎樣的性格。我們往往也不清楚自己內心真實的模樣，很多時候都會迷惘困惑。



接下來這個心理測驗就是要測試你在別人心中的樣子和你心裡真實的樣子。記得閉上眼睛，聆聽自己的感覺，選出三種動物。（點圖放大玩超準心理測驗👇👇👇）

+ 17

以下有8種動物，請憑著你的直覺，選出3種：兔子，綿羊，狗，貓，獅子，企鵝，熊，大象。當你選好後，記得寫下來，以免忘記，順序也要記得。

第一個動物代表你希望別人覺得你是如何的人。

第二個動物代表在別人眼中的你是如何的一個人。

第三個動物代表你心中真實的性格。



兔子

毛絨絨的耳朵，萌萌的樣子，讓人忍不住想要保護，愛惜的兔子，但其實內心是非常敏感，而且要求完美的。不但對每個事情都要追求完美，而且還一絲不苟。兔子不但對身邊的人很有要求，對於自己也很有要求，自然而然也變得很在意別人對自己的看法。

綿羊

性格溫馴的綿羊熱愛和平，時常也很樂意助人。和其他動物一樣，綿羊非常熱愛群體活動，一大群朋友在一起，你總是默默地在為大家付出，一點都不要求回報。性格隨和，不愛計較，樂意助人這就是綿羊的性格。有時候，朋友更是在你的心裡排第一位。

【相關圖輯】你第一眼看到兔還是鴨？一張圖秒測你的真實性格 網民：超級準！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

狗

狗狗的親和力十足，非常喜歡黏人，很愛受歡迎。不但受到朋友的歡迎和友善的對待，你也受到長輩們的疼愛。別人眼裡的你是非常好相處的人，在任何一個場合都毫無違和感的你快速融入場合裡。你會照顧大家的感受，不想不經意地傷害到別人，你想別人也一樣和你愉快，享受當下的氣氛。

貓

貓是個非常有個性的動物，只要是你下定決心要做的事情，即使多麼困難你都會去完成。獨特的個性，時常以自己為中心，所以這個不是那麼容易相處的性格。你熱愛做自己，對所有事情都愛恨分明。

【相關圖輯】超級準！鬱金香心理測驗日網爆紅 即刻揀一朵花秒測你的理想愛情（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

獅子

萬獸之王，與生俱來的領導能力讓你總是能在帶領方面有優勢。作為領導，你有異於常人的解決能力，你能從不一樣的角度去理解，把整個問題看得更加全面，能夠更好地去解決問題。即使你在外人面前如何的強悍堅強，你也有軟弱的一面，這一面是你不願意給人知道的。

企鵝

你擁有一顆善良的心，與生俱來的魔力讓身邊的人都想要和你傾訴心事。身邊的人都覺得你會是個很好的聆聽者。你自己本身喜歡安穩舒適的生活，跟著自己的節奏走，每天都過得無憂無慮的。你不喜歡爭，喜歡過著與世無爭的生活。

熊

在別人眼中，你總是給一種很可靠的感覺，有什麼事情都能解決。有什麼事情，不知覺的都會先去找你，問下你的意見，感覺有你的存在，所有的煩惱都能被解決。你是極為親切善良的人，往往都在保護別人。另外，你做事情很有條理，無需身邊的人擔心。

大象

你的腦袋充滿智慧，在於人相處之間非常圓滑。你懂得從另一個角度來思考別人的感受，所以你的解決問題能力不是問題。在身邊的人面對問題是，你總是能在充容不變的情況下給於一針見血的看法，給身邊的人一種非常可靠的感覺。你很謙虛，在團隊裡都不愛出風頭，低調做事情。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】