心理測驗 | 愛吃哪款雪條知性格　4種口味找出隱藏內心的你

喜歡吃什麼樣的東西，其實也和個性有所相關。日本網站「ananweb」最近就分享一則心理測驗，從炎炎夏日中喜歡吃什麼雪條，就可以看出一個人隱藏在內心的性格是什麼。



請問：在炎熱的天氣下，下列四種口味的雪條，你最想挑哪一種品嚐？

A. 綜合口味

B. 奇異果口味

C. 蘋果口味

D. 橘子（又稱桔子）口味



按圖看詳細分析 👇👇👇︰

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選擇A綜合口味的你...



有「療愈系」的隱藏性格。乍看之下，你是個貫徹自我風格，擁有藝術品味與感性的人，但實際上你也有着調和氣氛，化解衝突的療愈性格。有你在的地方，就能夠確實穩住現場的祥和。

選擇B奇異果口味的你...



有「領袖氣質」的隱藏性格。你平常樂於助人，讓周圍覺得你是個樂善好施，值得尊敬的人。不過同時你也有着強烈的自尊心，總是希望大家都照着你說的話行動。甚至有時還會因為逼得太緊，讓自己內心感到疲倦。

選擇C蘋果口味的你...



有「熱血」的隱藏性格。大家都以為你是個成熟穩重，有些酷酷的類型，殊不知在表面之下，你卻有着對任何事都全力以赴，直到目標達成之前絕不放棄的熱血個性。而這樣認真打拼的你，也得到許多讓人注視的目光。

選擇D橘子口味的你...



有「整合者」的隱藏性格。你外在看似活潑開朗，到哪裏都是團隊的開心果。而也因為這樣的關係，你能夠整合所有不同意見，讓大家一致推派你作為代表。不過你自己對於該怎麼下決策，還是難免感到有些棘手，此時可以尋求擁有行動力的人支援，或許是一個好辦法。

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