前少時Jessica披薄紗罕露性感曬白滑玉背 結緊川字肌反成焦點
撰文：ETtoday
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前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）近期參加大陸綜藝節目《乘風破浪》第三季（又名《浪姐3》），甜美外型與出眾的唱跳能力讓她在對岸頗受歡迎，近日Jessica獲邀擔任陸版《時裝L’OFFICIEL》雜誌8月號封面人物，當中她披上冰心藍色的婚紗禮服，曬出整片美背，下秒又曬川字腹肌，女王氣場全開。
Jessica參加本季《乘風破浪》，雖然與其他姐姐相比，33歲的她似乎顯得還很年輕，不過她在演出中展現女團出身的舞台實力與唱功，可說是與王心凌並列成為節目的人氣王，圈粉無數。
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這回獲邀擔任雜誌封面人物，Jessica在封面大片中穿上了婚紗品牌VERA WANG的冰心藍色紗裙禮服，側身回眸大曬整片白皙美背，並佩戴Qeelin珠寶綴於肌膚上，彷彿化身迪士尼電影裡的Elsa公主般美麗動人。
下秒轉換色系，Jessica換穿SANDRO的桃粉色短版Crop Top，露出一截中空腹部，大方讓「川字腹肌」乍現眼前，緊實腰線令人稱羨，甜美之中帶有女王霸氣的風格，讓她氣場全開，粉絲們通通被美暈：「超愛這張11字腹肌」、「這麼美麗是犯法的」、「這是霸總吧！」
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