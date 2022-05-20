Jessica親授解救扁塌髮術　吹頭方向是關鍵?綁高馬尾睡覺有無用?

溫度和濕度漸漸升高，偶陣雨不但影響出外遊玩的心情和行情，連頭髮都會因為潮濕的空氣而造型崩壞，隨時由「女神頭」變成「Barcode頭」！由出道開始就已經是顏值擔當的前少女時代成員Jessica鄭秀妍，一直是不少男生女生的理想型。平時喜歡在社交平台上分享保養和化妝心得的Jessica，就在個人YouTube頻道「JESSICA LAND」教授超簡單3分鐘，解救扁塌髮術！



Jessica的髮質過直且細軟，容易出現髮根扁塌的情況。（jessica.syj@IG）

Jessica擁有一把浪漫長髮，長直髮配C字捲就是她的日常髮型。但不講不知，Jessica的髮質偏幼細，屬不少女生都非常困擾的扁塌型，每天睡醒頭髮難免又扁又塌，一遇上濕度高的天氣，頭髮就一秒變油頭，不但會顯得臉大，整個人看上去也毫無精神。愛美的Jessica就鑽研出4個可以解決扁塌髮根的方法，立即讓秀髮變得蓬鬆又自然！

洗頭後立即逆向吹乾

有部分女生抗拒洗頭的原因，就是不想在天氣熱的時候吹頭。然而濕度高的時候，如果等頭髮自然風乾，或只以毛巾包頭吸乾水份，只會令頭髮變得更毛躁之餘，更容易引起頭瘡等問題。而Jessica就會先用梳把要蓬鬆的地方固定，再反方向推起，其後利用風筒吹高頭髮。雖然Jessica在影片沒有提及用甚麼風力等，可見網上不少髮型師推薦冷風定型的功效更佳。

相信頭髮扁塌是不少人想要解決的問題，尤其在香港如此潮濕的地方！（《她的私生活》劇照）

Jessica其他三步拯救扁塌頭

