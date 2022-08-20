飲酒真的能助性嗎？8個關於性愛你必須懂的事　3個原因恐致性冷感

只要是發育正常的成熟男女，都會有性欲，這並不是件羞恥的事，只是每個人表現出的強弱程度有所不同而已。然而，很多人都缺乏性教育知識，更缺乏對兩性性欲的正確認識。



因此，小編就以Q&A的方式，來為大家一一解答【有關男女性欲的疑惑】，以讓大家對兩性的性需求有更多的認識。（點圖放大了解👇👇👇）

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Q1. 男性和女性對性的需求有什麼不同？

男性通常在性需求上，表現的較為隨意，沒有特別的週期性，只要受到性刺激，就能馬上產生性反應，而且在五分鐘內就能從性欲啟動到完成射精，可見男性的性反應來得快，去得也快。

女性的性需求則正好相反。女性的性欲會受到月經規律和性激素分泌的影響，而有週期性的變化。女性只有在排卵期和月經來潮之前，性欲會比平時高，因為這個時期女性體內會分泌能讓性欲增加的性激素──雌激素；而在生理期和月經來潮後的幾天，由於體內的雌激素和黃體素（會導致性欲降低）的濃度都很低，所以性欲也隨之降低。

此外，女性的性欲啟動比較慢，需在在言語溝通和肌膚接觸（如愛撫、親吻、擁抱）後，才能引發性反應。女性從接受性刺激到引發性欲和性興奮的過程，平均需要十分鐘以上，可見女性的性反應比較慢且長。

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Q2. 女性的性欲是否比男性低？

女性的性欲並不比男性低，甚至不相上下。只是過去社會風氣的制約，使得女性的性需求被壓抑；隨著時代的變遷，女性逐漸掙脫束縛，體內潛伏的性需求也被喚醒。

Q3. 女性的性欲強弱是否會隨著年齡的成長而有所變化？

女性的性欲會隨著年齡逐漸成長，而有若干階段性的變化，大致上可分為四階段變化。

在14至20歲期間，體內的荷爾蒙內分泌和卵巢活動正處於高峰期，因此在排卵期與月經來之前，會感受到比較強的性欲。

在20至30歲期間，女性的身心發育已經成熟，同時性經驗也達到一定的程度，因此性欲表現比前一個時期來得明顯及強烈。除了懷孕後期和產後的兩個月內，性欲表現較為低下，其他時候都能充分享受性生活帶來的身心滿足感。

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在30至45歲期間，女性的月經週期和身體各方面機能大致上已經穩定，荷爾蒙和內分泌系統也已經平穩，因此性欲表現開始進入活躍期，主動性會變強，性反應過程會加快；受到性刺激時，也能像男性一樣很快地進入興奮狀態，對性的需求甚至可能比男性強。

45歲之後，女性的卵巢功能逐漸衰退，身體也開始出現更年期症狀，致使性欲大大下降。若適當地補充女性荷爾蒙，仍能讓女性維持良好的性欲；也有女性因停經後，不再有懷孕的顧慮，而更能享受性愛的歡愉。

Q4. 為什麼男性容易有性衝動？

由於男性本身生理結構的因素，在性欲表現上屬於排泄欲，也就是當精液在精囊內達到飽和的程度時，體內就會產生脹滿感，隨之性敏感度增高，身體也會感到精力過度旺盛，從而產生了試圖將充盈的精液宣洩出去的欲望，以達到緩解的目的；因此在性欲表現上容易一觸即發，稍微受到性暗示或情色刺激，就會馬上產生性衝動的欲望。

性衝動的感覺會伴隨男性從青春發育期開始至壯年時期；到了中年後，體內的性激素會減少，精液分泌量下降，性脹滿週期延長，因而性衝動的能量也會漸漸減弱。

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Q5. 女性的性欲低下與內分泌有關嗎？

正常女性在排卵期前後，性欲會比較高，而在月經來後會受到內分泌影響而降低。對於月經週期比較紊亂的女性，會因內分泌的規律被打亂，而使得腦下垂體和卵巢分泌荷爾蒙的功能受到干擾，從而造成性欲低下。

Q6. 長期禁欲是否會對身體健康造成影響？

長期禁欲對人的身心都有很大的影響。若長期禁欲，大腦長久接受不到性刺激（人的大腦是主宰性欲的核心），功能便會漸漸退化，對外界刺激也會變得麻木、毫無反應。

正常的性生活，能增加幸福感、調劑身心，從而讓精神壓力受到緩解。可是，刻意的禁欲，會導致身心壓力無法受到紓解，甚至可能出現緊張不安、情緒煩躁、注意力散漫等表現；同時，兩性因肉體接觸的缺乏，易產生疏離感，使得感情容易失和。

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Q7. 男性也會有性冷感嗎？

當提及性冷感，通常多數人都會認為只會發生在女性身上，殊不知男性也會有性冷感。那為什麼男性會有性冷感呢？

一，因疾病和內分泌變化所引發。

二，過度疲勞，使得性興趣受到抑制，從而影響到腦下垂體的性興奮神經系統。

三，過度的性生活，如自慰、性生活頻密，引起脊髓神經功能紊亂，無法引起性興奮，而使得陰莖無法勃起。

Q8. 喝酒真的能「助性」嗎？

在性交前少量地喝酒可成為兩人間的催情劑，讓兩人適度地放鬆心情，消除性焦慮感，使得性交可順利地進行。

可是，如果男性過度地飲酒，卻可能會干擾到性興奮，因為酒精會對中樞神經系統產生抑制反應，使得男性的反射神經變得遲鈍，對陰莖的刺激無法有效地傳遞給大腦，而造成陰莖難以勃起或無法維持勃起狀態。長期飲酒過度也容易導致性腺中毒，使得睾丸發生不同程度的萎縮，從而導致生殖功能減退、陰莖無法勃起等症狀。

而女性也會因長期飲酒，使得性器官和大腦間的聯繫受到削弱，陰道的敏感性也隨之減弱，不容易達到性高潮。

因此，在性交前，只要適當地小酌，讓雙方拋開羞澀之情來展開性行為即可；千萬不要過度飲酒，否則嚴重破壞性和諧，還影響到身體的健康。

希望小編整理的資料對大家有所説明。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】